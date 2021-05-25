新冠肺炎在台灣疫情至今尚未平息，多數民眾也提升了日常的個人防疫，可謂台灣最強的防疫措施。平時除了平常戴好口罩、勤洗手外，不少人現在也都會時時配帶酒精噴霧在身上，以利隨時做消毒。但怎麼噴能有效消毒？來看專家怎麼說！

●為何酒精能防新冠肺炎？關鍵在破壞防護罩！

毒物專家、中原大學教授招名威指出，酒精之所以可以防範武漢新冠病毒，關鍵在於可使蛋白質變性，破壞病毒的防護罩：生物膜，並更進一步將其消滅，達到消毒的效果。而消滅一般沒有生物膜的細菌、病毒自然更不在話下。

●95%高濃度酒精消毒能力更強？專家：並不會

不過酒精雖然能夠消毒，但也並非所有酒精都能夠達到此效果。除了濃度太低無法達到殺死病毒的能力外，像是95%酒精濃度太高的酒精，不但並不具有更強的消毒能力，反而會讓病毒的防護罩形成凝結，無法做進一步地破壞，形成「封存」病毒的效果。這也是為什麼各界專家不斷提醒，酒精消毒需用75%的酒精，此為經研究證實能最有效破壞細菌、病毒的濃度。

●高粱、威士忌能做體內消毒？專家：頂多「精神消毒」

不少人認為威士忌、高粱等有助於體內消毒，以前述同樣的道理來看，便可知道這是個錯誤的觀念，這些酒精性飲料對病毒起不了任何作用。另一方面，染疫後病毒會往肺部移動，是酒精飲料無法到達之處，以此觀點來看，「體內消毒」也不成立。提醒民眾日常飲酒適量為佳，別誤信喝酒能對體內進行消毒，此言論聽聽就好，頂多做到「精神上的消毒」，解解防疫期間大家一同守護台灣無法出遊之愁。

●酒精：水＝３：１稀釋，95%變75%可消毒！

民眾手邊若是95%的酒精也不用灰心，招名威教授表示，濃度較高的酒精雖不具有消毒作用，但可透過稀釋的方式降低濃度，使其也具有消毒的功效。方法很簡單，將酒精和純水以3：1的方式倒在一起即可。不過也提醒，此方法僅能用在濃度較高的酒精上，濃度較低的酒精倒在一起僅是份量增加而已。

●酒精怎麼噴最消毒？專家：別省，直接對著噴！

酒精消毒的方式百百種，最常見的就是直接噴手、噴物品，或是噴了酒精之後再以紙巾進行擦拭，或等上數十秒，也有人為了節省物資，會先噴個幾滴再抹開，噴在手上時也有不少民眾會像洗手一般搓揉。

對此，招名威教授表示，酒精噴下的當下就會發揮作用，不需要特別等待；且酒精是會揮發的，揮發後便失去效果。若是噴灑後再用紙巾等物抹開，雖然可能將酒精帶到其他位置，但範圍過大的話，也更容易揮發失去效用。而只噴了幾滴，自然更容易揮發，效果也相當有限。

酒精怎麼噴最消毒？專家：別省，直接對著噴！(圖/今健康提供)

防疫注意事項。(圖/今健康提供)

至於民眾對手部噴灑酒精後會先搓揉，通常時間並不會太久，幾秒內就完成，範圍也不大，一般情況下是可以在揮發時間及擴散範圍間取得平衡，達到完整的手部消毒，但還是提醒量要足夠，一兩滴效果還是有限。

招名威提醒，民眾在購買酒精時，應挑選75%的酒精或自行稀釋。噴酒精時，應直接對著欲消毒的地方進行噴灑，包括手或物品，此消毒方式是最好的。最重要的，防疫不能單靠酒精，平時還是應確實佩戴好口罩，將口罩緊密遮好口鼻，並時時勤洗手做好手部清潔。做好防疫，一同度過這次的難關。

(中時新聞網)