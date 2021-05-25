網路正妹家家（王盈）去年連環爆出走光風波，先是男友在照片「大衛雕像露鳥」，自己也在直播中不慎露點，成為當時的火紅新聞人物。重新開啟IG後，她常常在社群平台分享生活，近日曬出一組泡湯照，再度讓粉絲大飽眼福。

網紅家家20日在IG上傳6張辣照慶祝「520（諧音：我愛你）」，祝福廣大的網友520快樂，有感於本土確診數暴增，比較不能像以前一樣任意出門，她感嘆：「好想出去玩」並強調這是之前拍的，避免被酸民出征。

照片中，網紅家家身處宜蘭鳩之澤溫泉，隨意的綁著俏皮包子頭，臉上幾乎沒有明顯妝容，卻能完美展現少女般的好膚質；身上穿著墨綠色的比基尼，意外襯托雪白光滑的肌膚，當她轉到正面，渾圓飽滿的雙峰及事業線一覽無遺，也沒有多餘的小腹，還有一雙纖細修長的美腿，無論正面、側面或背面都相當養眼，果然狂吸3.5萬個讚，網友忍不住直呼：「身材很好」、「超正」、「仙女是嗎」、「非常自然的美麗」、「妳穿這套真的很好看又性感」、「我喜歡你的胸型」等，還有粉絲嚷嚷：「我怎麼沒遇到你」，而網紅家家的朋友也在底下留言：「520快樂啊，好想打羽球啊」她看了超認同：「真的～等這波疫情結束打起來！」

網紅家家歷經走光風波，開始迎接新的人生挑戰，除了學習打羽毛球、高爾夫球等，上個月還到台南安南區海尾朝皇宮當禮生，氣質又不失性感的打扮，讓粉絲們大讚根本是「最美禮生」，她則謙虛認為別人比較美。

(中時新聞網)