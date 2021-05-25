對於媒體指稱中國新冠病毒研究所研究員曾於2019月11月就診的報導，白宮今天表示無法確認這項消息，但呼籲世界衛生組織進行更透明、獨立的第二階段調查。

美國「華爾街日報」昨天引述先前未公開的美國情資報告報導，3名來自中國科學院新冠病毒研究所的研究員曾在2019年11月求醫，時間點在中國公告2019冠狀病毒疾病（COVID-19）之前1、2個月。這份報告或許將助長有關擴大調查病毒起源的呼聲，確定病毒是否從這個實驗室外洩。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天在例行記者會上被問到此事時表示，美國一再呼籲世界衛生組織（WHO）支持專家對疫情起源進行調查，且避免調查遭到干擾或政治化。美國期望世衛能進行更透明、獨立的第二階段調查。

她也指出，對於病毒的起源，目前沒有足夠的訊息得以做出結論，需要進行一系列研究，需要數據與獨立調查，這是美國一再呼籲的事。（編輯：張佑之）1100525

(中央社)