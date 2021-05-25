知情人士稱，亞馬遜即將達成一項交易，以85億美元至90億美元的價格收購米高梅影城（MGM），後者是「詹姆斯·龐德」系列電影及其他電視劇和電影系列的共同所有人。預計該交易將在週二宣佈。

《華爾街日報》週一早些時候報導說，該交易可能會在本周宣佈。

這位不願透露姓名的人說，本周可能宣佈一項交易，因為談判是私下進行的。這將是亞馬遜自2017年以137億美元收購Whole Foods以來最大的一筆收購。

亞馬遜有興趣為其Prime Video服務獲取更多電視和電影內容，因為它與Netflix，迪士尼和其他流媒體視頻服務競爭。

米高梅多年來一直在尋找買家。它的所有者包括安克雷奇資本（Anchorage Capital），高地資本合夥人（Highland Capital Partners），戴維森，肯普納資本管理（Kempner Capital Management），索魯斯另類資產管理（Susus Alternative Asset Management）和貓頭鷹溪投資公司（Owl Creek Investments）。

亞馬遜代表沒有立即發表評論。

(中時新聞網)