針對白俄羅斯強迫一架商業客機降落以逮捕反對派活躍人士，聯合國國際民航組織（ICAO）宣布，將在27日召開「緊急」會議。

國際民航組織今天推文表示，針對此事，該組織理事會「主席決定召開本組織理事會36名外交代表的緊急會議」。

國際民航組織並無監管權力，昨天也曾推文稱，「對於瑞恩航空公司（Ryanair）航班及其乘客顯然遭到強迫降落，極為關切，此事恐怕已違反芝加哥公約（Chicago Convention）」。

1944年簽署的芝加哥公約成立了國際民航組織，也制定了有關空域主權、飛航與安全的規定。

國際民航組織的任務在制定規範全球民用航空的法規，但並無權力施加制裁。這個組織的網站指出，一旦任何國家違反國際間的民航共識，組織方面能夠發揮的作用「是依據芝加哥公約，協助各國進行這些國家可能希望的商討、譴責和制裁等」。（譯者：張佑之）1100525

(中央社)