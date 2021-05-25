曾經與武漢弘芯一樣牛氣沖天地在台灣半導體界大肆挖角的山東濟南泉芯也終於爆發爛尾醜聞，業界也發現，這兩2個都屬於千億級的晶片產業幕後都由同一位神秘人物操盤，這位化名「曹山」的操盤人只有小學學歷，手上登記有多家半導體公司，長期使用台灣知名電子產業副總的假名片行騙。曹山不只騙了武漢市政府、還騙了台灣半導體業界泰斗蔣尚義，從他手中籌募的弘芯與泉芯兩家半導體企業，應該算是大陸史上最大的騙局，而且還有可能在工程爛尾之後還能消遙法外。

自弘芯垮臺之後，泉芯的爛尾完全在業界的意料之中。從前年開始拖欠工程款，到拖欠農民工工資，再到員工欠薪，業界人士稱，晶片廠爛尾工程的戲已演完，新冠疫情爆發前丟給武漢市政府一個爛攤子，疫情之後，再丟給濟南市政府另一個爛攤子。

這位化名曹山的人最近還接受了大陸網路媒體的採訪，一如業界早先傳言，此人本名鮑恩保，自稱是安徽典創電子董事長，這家公司涉及大量財務官司，鮑恩保也因此在網上聲名狼藉，許多人罵他是騙子，拖欠了許多工程款與裝修款等等，他也因此多次被告上法庭，有多項官司纏身。

這位化名曹山的人本名鮑恩保，自稱是安徽典創電子董事長，他在網上聲名狼藉，多次因拖欠工程款被告上法庭，有多項官司纏身。（圖／網路）

2017年之前曹山就試圖組建半導體專案，為了找到有意願合作的地方政府，經常在各個省會城市流竄，包括廣州、合肥、成都、南京等地，但多數情況都是碰壁。曹山滿嘴大話，頗有江湖氣。經常利用「台積電副總」與「宏碁駐美國紐約第一任副總」等偽造名片四處推銷自己，然而謊言常被拆穿，因為台積電副總沒有叫曹山的、宏碁在紐約根本沒有公司。

泉芯12吋晶圓廠建廠(圖)從開工之始就糾紛不斷，積欠大量工程款與農民工的工資，被很多工程承包商罵為「騙子」。（圖／網路）

曹山的名字其實是他老家的一名司機，只是被用來當公司登記的人頭，他對媒體表示，因經常需要往返大陸與台灣，出於安全考量，需要有個人頭來頂替。他在在2017年說服了武漢東西湖區政府，成立了號稱總投資1280億元人民幣的弘芯半導體，並在武漢正式註冊成立並招兵買馬。但2018年11月底卻又突然從武漢退出，並將被挖角到弘芯的前台積電元老夏勁秋等核心人員帶往濟南，參與成立總投資598億元人民幣的濟南泉芯。

由於對外招兵買馬動作極大，且幾乎是不計代價地在台灣半導體業界挖角，引起業界注意之外，也對這兩個案子心生疑慮。泉芯建廠期間糾紛不斷，到了2020年大陸各地爆發晶片專案爛尾潮，其中也包括弘芯，大陸開始收緊相關項目投資，濟南泉芯專案未通過專家評審，市政府被迫中斷注資，在尋求買主接盤未果後，成為濟南市待處理的大型爛尾項目。

2020年大陸各地爆發晶片專案爛尾潮，其中也包括弘芯，這個號稱近2000億的大項目被業界認為從頭至尾都是個騙局，也是大陸半導體業界最大的騙局。（圖／網路）

在籌募晶片廠的過程中，曹山有幾位合作的關鍵人物，包括弘芯主要持股方北京光量藍圖科技公司的負責人李雪艷，也是後來弘芯的首任董事長，她曾賣過中藥材、開過酒店與餐廳。另一位關鍵人物是龍偉，他是曹山進行弘芯專案的幕後操盤手，在武漢政界關係很好，因此為曹山敲開了武漢市東西湖區政府的大門，進一步搞定了弘芯專案。

有知情人士表示，曹山很懂得保護自己，雖沒有大筆貪汙帳目，但也用各種名目弄了不少錢。據陸媒指出，曹山的手法通常是先架設一個便於資本操作的空殼公司，然後拉攏地方政府關鍵人物，藉由地方政府疏通與銀行關係，並邀集地方政府所屬各項工程建設公司與供應商來共同參與。他們再建立一些如上海盛氣精密、佛山漢豈等外圍公司來大量承包技術授權、工程師培訓等項目進行套利。

在晶片產業上，這些人根本都是外行，騙來幾個業界知名人士做門面，再不計代價挖角，把項目吹得奇大無比，利用的還是地方政府官員好大喜功、專斷擅權與貪污腐化的弱點，再加上運用冒充高幹子弟親屬與各種特殊管道來故做神秘。而讓人驚訝的是，這些不學無術的人，然也真的就這樣騙到手了，而且是投資金額如此巨大的項目，不得不讓人懷疑這幾個人可能不是真正的操盤人，背後或許還有更大的集團在運作。

(中時新聞網)