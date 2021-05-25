白俄羅斯今天宣稱，造成一架客機改飛明斯克的不實炸彈威脅，是以文字發出，而且自稱是巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas），但哈瑪斯方面已否認知悉此事或與此事有關。

白俄羅斯當局公布了一則其所稱發出炸彈威脅的簡訊，目前白俄官員正設法化解國際間不斷加劇的抗議聲浪。西方國家指責，白俄羅斯強迫客機降落是「國家劫機」行為。

哈瑪斯發言人巴宏（Fawzi Barhoum）否認，哈瑪斯對此知情或牽涉其中。

白俄羅斯外交部發言人在明斯克表示，白俄羅斯的作法符合國際法規。一名高層運輸官員則讀出了他所稱炸彈威脅簡訊的內文。

這名官員讀道：「我們哈瑪斯戰士要求以色列在加薩走廊停火，我們要求歐洲聯盟在這場戰爭中收回對以色列的支持。」

「那架客機上有一枚炸彈，如果你們不順從我們的要求，這枚炸彈5月23日將在維爾紐斯（Vilnius，立陶宛首都）上空爆炸。」

但巴宏表示，哈瑪斯「跟那件事完全無關。」

巴宏指出：「我們不會採取這類作法，這可能是某些可疑分子的傑作，他們意圖將哈瑪斯妖魔化，並破壞全世界對巴勒斯坦人民及其正當抗爭的同情。」（譯者：張佑之）1100525

(中央社)