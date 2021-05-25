近日全台疫情升溫，但天天播出的8點檔有存檔壓力，無法輕易停工。本刊日前巧遇《天之驕女》劇組出外景，或許是天氣太熱，不少工作人員無視「外出全程戴口罩」的規定，除了導演劉建律口罩沒戴好，也有人拉下口罩抽菸，防疫觀念超NG。
5月16日，台北市進入第三級警戒的隔天，《天之驕女》劇組頂著大太陽，下午一點半在南港某公園趕戲。本刊直擊現場至少有二十人，雖然工作不在防疫的群聚限制內，但除了演員華千涵、李睿紳和李家慶因拍攝關係，沒有戴上口罩，不少工作人員的口罩沒有戴好，整個劇組暴露在風險中，令人看得心驚。
一點四十六分，華千涵坐在一旁的遮陽傘下休息，還有助理為她按摩肩膀，待遇不差，但她也許是怕妝容花掉而沒戴口罩，周遭工作人員也幾乎都把口罩拉到下巴，加上投入於工作，自然無法顧及防疫距離。而一旁的李睿紳正在排練打鬥的鏡頭，連續出腳猛踹黑衣男子，露出凶狠的面容，表現十分到位。
接著，身穿花外套的導演劉建律上前指導，劇情看起來是李家慶路見不平出手相救，一起打跑黑衣人，此刻的李睿紳則是負責保護華千涵。當劉建律拉下口罩賣力示範時，一旁的李睿紳撥了一下華千涵的頭髮，曖昧的舉動不免讓人產生聯想。但包括演員和工作人員在內，共有九人未將口罩戴好，劇組的防疫觀念勢必得再加強。
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(中時新聞網)
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