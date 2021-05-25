全台進入第三級防疫警戒，影視產業也大受影響，為減少染疫風險，綜藝節目紛紛停錄，不少戲劇及電影也停拍或延拍。黃秋生主持的《開著餐車交朋友2》一度決定繼續上路拍攝，卻引來網友公憤，群起請求製作單位停錄。

《開著餐車交朋友2》第二季拍攝遇上疫情嚴峻，製作團隊雖強調開工前都會檢測，全程戴口罩並保持社交距離。仍遭網友痛批做不良示範，隨後製作單位宣布延後拍攝。黃秋生也開心表示：「值得鼓勵，從善如流。」

《想見你》電影版延後到5月28日復工。（圖／報系資料照）

5月初開拍的《想見你》電影版，僅完成了20％的進度，目前因疫情被迫暫停，預計延到5月28日復工，但男主角許光漢之後還有另一新片要拍，檔期不易安排，劇組表示會盡力協調。

《戀愛是科學》5月15日起暫時停拍。（圖／報系資料照）

至於開台劇停拍第一槍的《戀愛是科學》，因為4月曾到染疫的諾富特飯店取景，劇組全員都列為自主健康管理對象，演員高雋雅還曾發燒，好在檢驗均呈陰性，5月15日起又暫時停拍，本周起播出兩集精華篇，此外並有一集存檔，還未知何時能復工。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)