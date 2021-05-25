鍾情於「二公主」的楊男，曾送上玫瑰花討愛，將玫瑰花插在人台手掌上，讓徐姓老闆娘感到詭異又無解，儘管生意受到新冠肺炎疫情影響不佳，無法隱忍咬牙抓下監視器，等了一周終於等到楊男再度登門般動人台，卻慘遇513大停電，畫面一片漆黑，錯失「抓姦在床」時機，氣得老闆娘大罵「該死的停電。」

爆發全台大停電的五月十三日下午近三點，尚未開始營業的瑞豐夜市，幾乎見不到攤販備料，此時，楊姓男子（楊男）躡手躡腳地跑到一處販售服飾的攤位前，熟門熟路地掀開帆布鑽入底部，接著將模特兒人台從固定底座上抱起，輕輕放在地上，隨即直接跨坐人台，還一度起身環顧四周。這一切，都被監視器另一頭的徐姓服飾攤老闆娘看在眼裡。

楊男闖進瑞豐夜市一家服飾店後，將塑膠模特兒「二公主」放倒在地上，自己則跨坐在她身上。（圖／讀者提供）

徐姓老闆娘透過網路從監視器畫面一看到楊男闖入，立刻打電話通知夜市管理員許大哥，許大哥趕抵現場時，楊男正準備騎著腳踏車離開，只見許大哥一把拉住楊男不讓他逃走，二人瞬間爆發爭執。

你來我往期間，楊男表示：「我只是來尿尿的，沒有偷東西，也沒有要怎樣！」卻又大聲辯稱：「只是來幫媽媽買衣服！」數度要求許大哥放手。許大哥則強力回擊說：「我們都錄到了，來看錄影帶啊！」由於徐姓老闆娘沒有任何財物損失，警方獲報到場了解狀況後，只能要求楊男填具資料，眼睜睜地看他離開。

「誰都不准欺負我的二公主！」徐姓老闆娘解釋，她算是小本經營，攤位僅有四座模特兒人台，「我分別叫它們大公主、二公主、三公主、四公主。」不知為何，楊男獨鍾二公主，甚至一度送上玫瑰花，自行將玫瑰花插在二公主的手掌上。

徐姓老闆娘又氣又無奈地說，近二年多來，楊男至少五度「猥褻」模特兒人台，雖然夜市管理員數度與楊男面對面爭辯，但遲遲苦無直接證據將他送辦。

五月初，即便因為疫情導致生意下滑，徐姓老闆娘仍咬牙裝設監視器，試圖「抓姦在床」，苦等約一個禮拜，好不容易等到楊男再度侵門踏戶，監視器卻只錄下楊男侵入攤位及搬動人台的畫面，關鍵的猥褻鏡頭因為突來的「五一三大停電」而沒有錄到，「我本來想把他（楊男）的離譜行徑公諸於世，那段畫面卻是一片黑，真是該死的停電。」

(中時新聞網)