楊男數度猥褻「二公主」，導致弄斷右腳掌，令老闆娘作噁的是，還殘留疑似精液在人台上，徐姓老闆娘想盡辦法阻止楊男荒唐行徑，加裝鐵門、塗辣椒，後因價錢高及怕味道殘留衣物作罷，便想出以紙條方式警告，未料竟慘遭楊男動筆回嗆，飆國罵、辱罵不堪的字眼。

徐姓老闆娘實在無法忍受楊男的詭異行徑，有次收攤後，偷偷把二公主寄放在對面店家「避難」，豈料隔天她卻發現，原本站得直挺挺的二公主，竟平躺在地，不但腳掌斷掉，身上的洋裝還留有半透明乳白色的黏稠不明液體。徐姓老闆娘當下白眼一翻，暴怒脫下二公主身上的洋裝丟棄。

老闆娘曾經將二公主藏到對面店家，但卻一樣慘遭毒手，讓老闆娘只好在它身上留字條求放過。（圖／讀者提供）

「二公主穿的通常都是當季洋裝主打款式，卻多次遭到他（楊男）的猥褻，我至少已經丟掉五件洋裝了，損失上萬元，我懷疑不明液體就是精液！」徐姓老闆娘邊講邊作噁地說，好幾次不明液體都留在二公主的下體，也就是女性的私密部位，她研判這是楊男跨坐人台「磨蹭」產生的「結果」。

為了阻止楊男荒唐的行為，徐姓老闆娘曾在二公主身上留下紙條，隔空向楊男喊話「你很喜歡她，就抱她回家 留五千元下來（給我）買新的，已錄影存證報警。」豈料楊男竟留言回嗆「畜生、雜種」。讓老闆娘既生氣又無奈。也有朋友建議，乾脆在二公主身上塗辣椒「辣死」楊男，但由於徐姓老闆娘擔心服飾會沾上辣椒味而作罷。

徐姓老闆娘指出，帆布兩側是有鎖頭的，但就是下方沒有，加裝鐵門也不是沒有考慮過，詢問價錢，至少要六萬，小本生意真的花不起，目前就是先將下方加鎖固定。除了已向警方報案，正在慎重考慮是否要提出入侵和毀損告訴。

律師徐祐偉指出，夜市租用攤位屬私有財產，沒有老闆娘的同意下隨意進出，就可能觸及刑法第306條無故侵入他人住宅、建築物等，可處一年以下有期徒刑；而因為個人行為導致塑膠模特兒的腳掌斷裂，則是已經涉及毀損他人物品的罪嫌，可處2年以下有期徒刑。

楊男看見老闆娘留在塑膠模特兒身上的紙條後，回覆大量國罵及惡毒的言論。（圖／讀者提供）

(中時新聞網)