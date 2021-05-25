楊姓男子疑似為了滿足性需求，鎖定服飾店內的「塑膠二公主」進行「連結」，為了享受性快感，不僅送上玫瑰花調情討愛，「連結」之前還會將模特兒以公主抱的方式輕放在地上後進行猥褻，甚至數次在模特兒身上留下疑似精液的不明液體，精神科專家分析，醫學上的定義這就是戀物癖的表現，會將物品與足以產生性幻想的對象連結，造成性傾向的偏差，沒有藥物，需進行半前以上的心理諮商導正。

一名瑞豐夜市攤販指出，楊男約二年前開始出現在夜市附近，可能是外地搬過來的住戶，他常在夜市尚未營業前的下午時段，騎著腳踏車到處閒晃，看似沒有固定的工作。「他（楊男）的智力和語言能力都是正常的，不過不太與攤販們有互動，有一點孤僻。」

根據監視器畫面，楊男闖進服飾店後，將「二公主」放倒在地上，自己則跨坐在她身上。（圖／讀者提供）

對於楊男「求愛」模特兒人台的舉動，擁有精神醫學專業的屏安醫院院長黃文翔指出，這是一種戀物癖的表現，也就是性滿足對象「是物不是人」，大部分的患者會使用女性的貼身衣物、高跟鞋等象徵女性的物品，透過自己與物品的連結，滿足對女性的想像進而達到高潮，「這起個案是將愛戀的對象，轉移到模特兒人台『擬真人化』，屬於一種性傾向偏差。」

黃文翔表示，一般會出現性傾向偏差的患者，通常在人際交往比較有挫折，無法成功建立親密關係，因此屬於心理上的偏差，不是傳統精神上的障礙，「這沒有藥物可以治療，必需透過心理諮商才能導正；由於患者的病情輕重不同，配合程度也不一樣，大部分患者治療時間需要半年以上，甚至好幾年。」

(中時新聞網)