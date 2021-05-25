新冠肺炎全球肆虐已經一年多，相較於多國相繼被病毒攻破、死亡人數頻破新高，台灣上半場防疫結果不錯，還被全球視為標竿，但下半場戰役開打，卻爆出社區感染、確診人數仍持續攀升中，指揮中心「大意施荊州」讓不少國人倍感扼腕。

這波社區感染疫爆發後，包括要求放寬「3+11」建議（國籍航空機組員從原先的居家檢疫3天採檢陰性再自主健康管理11天）的綠委范雲、強調諾富特管理權在中央的桃縣長鄭文燦、以及拍版放寬機師採檢規定的陳時中，都早已被網友大酸是此波社區感染的「戰犯」，連外媒彭博社報導都指，台灣防疫出現破口開端的原因，在於4月15日將機組人員隔離縮短為3天，並稱這是一項不幸的決策，但就算各界都知道問題出在哪裡，指揮中心卻仍只想用「校正回歸」粉飾太平。

華航諾富特旅館被視為這場疫情的開端。（圖／黃耀徵攝）

中華民國防疫學會理事長王任賢直言，柯文哲、侯友宜近來建構輕症「類方艙」醫院、大量設立社區篩檢站，減輕院內感染壓力，還提出徵召退休醫療人力投入防疫，都比已高喊「超前部署」一年多的指揮中心現有應對方式更高明，既不會折損現有防疫人力，又能避免醫療系統崩潰，值得各縣市效法參考。

衛福部次長石崇良日前就在立院坦承國內隔離病房能量不足，媒體更報導，有輕症病人因被要求回家等病房，最後不幸在家過世；「校正回歸」爭議發生後，陳時中終表示要補助採購檢驗設備、提升各地檢驗能量，外界也才再度驚覺，原來不斷誇耀超前部署的蔡政府，一但面臨社區感染「實戰」，立即左支右絀。

在野黨與專家學者早就不只一次提醒、指揮中心勿因上半場防疫成績不錯，就驕傲自滿，應與地方縣市積極合作，才能打贏抗疫戰爭。只可惜，現在看來，指揮中心對於外界關切超前部署的諸多建議都置若罔聞，最在意的仍是「地方政府是否逆時中」，陳時中在19日的疫情記者會上就不斷強調「全國的標準一致」、「地方一體執行」，全程3分鐘的相關談話中，「一致」、「一體」及「齊一」等字眼就出現了10次！

陳時中在19日疫情記者會上不斷強調「全國的標準一致」。（圖／流行疫情指揮中心提供）

(中時新聞網)