民進黨近日一再指控大陸對台灣發動認知作戰，但昨天有PTT網友抓包，這根本是民進黨媒體社群中心副主任楊敏的丈夫林瑋豐，在PTT反串的貼文，而林瑋豐竟還在臉書指控PTT鼓吹大家移除疾管署的防疫帳號；林昨晚先發表短篇聲明道歉後，深夜又在臉書發長文「吐露緣由」，並就此舉引起外界紛擾再度道歉。

林瑋豐昨晚已先道歉，深夜又在臉書再度發表聲明，表示關於PTT八卦板上的留言，係因自己不滿相關文章部分留言的立場，以PTT常見的反串方式，自以為有趣，進行反串、惡搞留言。他稱，雖然反串行為常見於PTT的政治討論中，但留言內容確實與自己平時政治立場不同，也和自己的政治評論有所違背，他願為此道歉，然而不曾拿自己的反串留言「自導自演」，全都是依PTT上其他貼文及留言評論。

對於自己的反串留言，林瑋豐直言，反諷惡搞意味十分明顯，不會被當作真實立場，但確實有多則內容不當，例如：拿工人開玩笑，他深感抱歉及後悔，一切言責自負，絕無任何被盜帳號情事，不需為此猜想或護航。

林瑋豐稱，自己在PTT上站十餘年，自以為了解政治類討論文章的反串文化，從16年前就讀大學時，就註冊多個帳號，在相關政治版上玩反串留言，樂此不疲。直到2014年，因媒體工作需求，單日超貼同間公司新聞被抓包，分身被刪，本尊帳號遭水桶7年，至日前八卦板水桶解除後，才再度上站玩反串，相關水桶紀錄在站內均可查詢，自己在PTT及臉書上的任何發言，若有任何法律問題，他也願意坦然接受。

針對自己妻子遭起底任職於民進黨網路相關部門，林瑋豐強調，妻子對他的網路社群使用有諸多不滿，也時常勸誡他不要沉迷於網路筆戰，更別提指示或建議他的發文，自己確實沒有做好本份，對於妻子及無端被牽扯、直接或間接「問候」的家人、自己的小孩，他感到相當抱歉。他說，「配偶與他本人相識十一年來，兩人在工作和網路社群使用上始終為獨立個體」，本就互不干涉。外界不必要的臆測及影射，希望到此為止。

林瑋豐坦言，政治立場上是民進黨及總統蔡英文支持者，但也曾將票投給其他政黨，還聲稱沒有任何一筆收入來自中央或地方政府，及民進黨組織。

對於在PTT發文一事，林瑋豐認為，「疾管家」在防疫中是極為重要的正式管道，卻在網路上遭到質疑，甚至鼓吹刪除，他因此心急並發表評論，對於未有完整查證，導致將部分PTT帳號視為有系統的認知作戰，是他的錯誤，也在此道歉。

(中時新聞網)