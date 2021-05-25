民進黨近日一再指控大陸對台灣發動認知作戰，但被PTT網友抓包，其實是民進黨媒體社群中心副主任楊敏的丈夫林瑋豐在「自導自演」；而林瑋豐昨（24）日晚間也在臉書坦承是「自以為有趣的反串留言」，表示道歉。因林瑋豐也是知名YouTube頻道節目「眼球中央電視台」的寫手，林昨已稱將暫停在眼球中央電視台職務，而該頻道也緊急發出聲明強調，林瑋豐先生的個人言行，不代表頻道立場，將依事實情況判斷未來是否繼續合作。

眼球中央電視台昨在臉書的最新貼文底下留言發出聲明表示，林瑋豐先生的個人言行，不代表頻道立場，頻道所有腳本都是由團隊共同達成共識，才能著手進行製作，絕無網路所說的不實臆測。

眼球中央電視台指出，始終不願主動干涉同仁在個人臉書與其他社群平台上所發布的文章，但若言論已嚴重影響到公司形象及團隊運作，基於觀眾對頻道的信任，會再審慎評估其做法，並進行必要的調整。

對於林瑋豐此舉的動機，眼球中央電視台稱會再查證，在查明真相之前，將暫停林瑋豐先生於眼球中央電視台的職務，事後也將依據事實情況，判斷未來是否繼續合作。

網友則在底下紛紛留言表示，「報導瑋豐事件嗎？」「希望你們可以製作個影片講講瑋豐喔」「可以直接開酸阿瑋嗎，這樣我就小鈴鐺案回來」「眼球校正嗎? 請忠實報導瑋豐事件 會重新支持」，也有人酸說眼球中央電視台切割太快了，「最好是會不知道啦，找個人扛鍋而已當鄉民白癡」。

網友好奇眼球中央電視台是否會錄影片開酸林瑋豐，並指頻道切割。（圖／摘自眼球中央電視台臉書）

(中時新聞網)