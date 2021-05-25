勇士主將柯瑞(Stephen Curry)的合約還剩下明年最後一季4500萬美元，可以想見今夏最重要的任務除了補強球隊，留住柯瑞更是第一優先。根據ESPN報導，勇士總管邁爾斯(Bob Myers)信心滿滿地表示：「我們保持樂觀，沒有理由需要擔心。柯瑞看起來有意願，我們也有意願，我很肯定我們會談出結果來。」

柯瑞本季勇奪得分王，在傷癒後打出他多年來最好的球季，他有本錢拿到頂薪續約，也就是4年2.15億美元（約台幣60億），平均年薪超過5000萬美元。柯瑞前一紙合約是5年2億美元，NBA史上沒有球員簽過兩次2億美元合約，柯瑞簽下去就會成為聯盟第一人，並且將一直續留勇士到2025-26球季。

總教練科爾(Steve Kerr)說：「我們迫切希望柯瑞續留，這肯定沒有問題，我們很興奮，對新球季充滿期待。他和格林(Draymond Green)本季都打那麼好，湯普生(Klay Thompson)也要回歸，而且我們還有機會補強，讓年輕球員融入。」

話雖如此，克雷湯普生恐怕沒辦法趕上例行賽開季，距離他去年11月阿基里斯腱受傷，至少需要1年時間康復。邁爾斯說：「我還不知開季日期是什麼時候，但我估計相隔只有11個月，我不敢肯定這是否足夠。」

邁爾斯認為勇士除了柯瑞與湯普生，還需要更多的補強。「我不希望大家認為只要克雷回來了一切就會很美好，他確實非常厲害，對球隊有巨大幫助，但我們仍有其他部分需要改善。」科爾也相信只要季外操作得當，勇士有能力再奪總冠軍。

(中時新聞網)