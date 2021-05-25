最新歐洲模式模擬顯示，下周一(31日)8時滯留鋒重返台灣，伴隨明顯雨帶(左圖)。同時美國模式模擬的滯留鋒，則在周五(28日)20時已重返台灣(右圖)。(圖擷自ECMWF & tropical tidbits)

今天還有一波午後大雨，下波鋒面周六接近，滯留更久！氣象專家吳德榮表示，今天滯留鋒在台灣徘徊，午後注意劇烈天氣及較大雨勢。明天滯留鋒北移，周六起滯留鋒接近及在台灣徘徊，歐、美模式皆模擬有劇烈天氣及大量降雨的機率，美國模式更預測滯留鋒會在台灣徘徊4、5天。希望能再為台灣解渴。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，昨天（24日）因滯留鋒前不穩定、激發強對流，帶來局部大雨、豪雨，雙北有局部短暫積水，新北另有坍方的現象發生；當然對缺水也略有助益。今天滯留鋒在台灣徘徊，有局部陣雨或雷雨的機率，尤其午後要特別注意劇烈天氣及較大雨勢。今天氣溫北部22至31度，中部24至35度，南部24至36度，東部23至33度。

吳德榮表示，明天(26日)滯留鋒強度減弱、北移，全台各地仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，氣溫回升。周四、五(27、28日)滯留鋒北移至北部海面，是相對空檔、天氣炎熱，但大氣仍不穩定，午後山區有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮說，歐洲模式模擬周六、日(29、30日)，滯留鋒接近，大氣不穩定度提高，但要到下周一、二(31、1日)滯留鋒才在台灣南北徘徊。美國模式模擬，滯留鋒在周五(28日)南下，且在台灣附近徘徊4、5天。至於周六起滯留鋒接近及徘徊期間，歐、美模式皆模擬有劇烈天氣及大量降雨發生的機率，但降雨強弱變化的節奏，各模式模擬並不相同，且都在調整，應持續觀察並修正。

吳德榮說，由於理論上的限制，愈接近模擬末期，不確定性愈大，尤其當東亞大氣環流模擬有「熱帶擾動」、「太平洋高壓」及「滯留鋒」等天氣系統同時存在，其間複雜的交互作用，任何模式皆可能存在極大的誤差。

(中時新聞網)