對於綠營近日成天喊認知作戰，並指控有人在PTT造謠攻擊政府，結果被查出有位寫手一方面在PTT發文攻擊陳時中台灣防疫，另外又在自己臉書指控PTT有人造謠，等於是自導自演。對此，黃士修表示，他響應PTT鄉民的呼籲，已向調查局檢舉此事。

有網友梳理整個事件如下，有一位林瑋豐在臉書寫文章指控PTT造謠攻擊綠營政府，然後王定宇也引用林瑋豐的文章指控PTT，有很多「工具性帳號」協助對岸認知作戰，要用國安法徹查重辦！

結果PTT人人自危，不等政府徹查，鄉民就自己查了。結果查出一個帳號「bj26bj」在八卦版，長期、大量在每一篇文章下留言駡陳時中 、攻擊台灣防疫，再查下去不得了，原來「bj26bj」就是林瑋豐本人的帳號。此事件在PTT鄉民之間炸開，紛紛痛罵林瑋豐造謠抹黑PTT八卦版。

被抓包自導自演認知作戰的林瑋豐隨即於24日晚間聲明道歉，「今天在個人臉書上的貼文以及PTT上的留言，造成外界紛擾及討論，個人感到萬分抱歉，對於所有自以為有趣的反串留言，個人也表達歉意。有關本人在眼球中央電視台的工作職務，此刻開始一切暫停，如外界有任何指教，請到本人臉書留言」。鄉民又查出，原來他的老婆是民進黨網路社群中心副主任楊敏。

另外還發現，原來林瑋豐的大四論文指導教授還是范雲！網友並大酸，「老師3+11毀了台灣防疫，徒弟搞反串認知作戰要毀掉台灣最大BBS PTT，真的是有夠厲害的一對師徒。」

「核能流言終結者」創辦人黃士修也響應鄉民的呼應，向法務部調查局寄出對林瑋豐的檢舉信，若有後續回覆，他會公開向大家報告。

(中時新聞網)