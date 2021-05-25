台中銀(2812)24日舉行線上法說，受惠三大淨收益同步成長，使2021年首季稅後淨利「雙升」至11.3億元、創近5季高點，每股盈餘（EPS）0.27元，年增率表現優於國銀平均。展望今年，該行目標整體放款成長2.9％，帶動整體資產規模維持穩健成長。

台中銀首季合併淨收益32.88億元，季增5.12％、年增18.81％，創近20年高點。稅後淨利11.3億元，季增3.84％、年增達28.48％，創近5季高點，每股盈餘（EPS）0.27元。資產報酬率（ROA）0.6％、淨值報酬率（ROE）7.8％，優於去年同期0.52％、6.8％。

其中，台中銀首季利息淨收益22.47億元，季增5.56％、年增5.85％，創近18年半高點。手續費淨收益8.49億元，季增達10.13％、年增達12.93％，亦創2年高點。其他淨收益1.92億元，雖季減15.92％、但較去年同期虧損1.06億元大幅轉盈。

台中銀副總經理董益源表示，銀行業首季稅後獲利平均年增約8％，台中銀表現明顯優於平均，主要受惠三大淨收益均有顯著成長，且去年比較基期較低。其中，其他淨收益增加較多，主因子公司獲利狀況大幅改善、投資效益亦明顯提升。

台中銀本體首季稅後淨利9.68億元、年增18.63％，子公司合計稅後淨利達1.62億元、年增達1.53倍。董益源指出，主要由於台中銀證券首季獲利已逼近全年預算目標、貢獻獲利近9千萬元，且台中銀租賃獲利表現亦優於預期。

台中銀首季存款餘額6416億元，季增0.53％、年增9.15％，其中以外幣存款季增3.13％、年增達14.19％最多，台幣活存季減0.2％、但年增15.1％。放款餘額47.26億元、季增2.34％、年增6.54％，其中企金放款季增達3.95％、消金放款季增0.73％。

受惠台幣存放及投資利差提升，彌補外幣存放利差下滑，使台中銀首季淨利差（NIM）1.21％、存放利差1.69％，較去年底1.18％、1.68％續升。逾放比0.22％、與去年底0.21％相當，呆帳覆蓋率自644.76％續升至646.93％，均優於國銀平均0.23％、518％水準。

因應國內新冠肺炎疫情嚴峻，台中銀針對總行應變、人員管理、環境管理、業務活動4面向擬定防疫措施，啟動異地及居家辦公，並繼續規畫全行營運人力降為平日的60％以下，對於現有能力能達成最基本營運及金融服務狀況，採分組輪替上班。

營運規畫不中斷方面，台中銀總行維持交易不中斷的相關部門，包括資訊部、國外部、信託部、財務部、會計部等，均思考預設可能發生的緊急情況應對做法，同時取消非必要會議及教育訓練等、會議改採線上舉辦，並提供同仁補貼疫苗接種費用、給予防疫相關休假等。

至於是否申請辦理高資產客戶理財業務，台中銀表示，由於資產規模與主管機關設定門檻尚有一段距離，並考量高資產理財業務的專業複雜性，將繼續致力商品多元化、理財業務更新建置及金融系統優化，待符合標準門檻後才會提出申請。

(時報資訊)