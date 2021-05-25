《證交所》每股淨值重返票面 5公司今起恢復信用交易 07:452021/05/25 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所審核上市公司公告並申報今年第1季財務報告每股淨值資料，三地開發(1438)、威致(2028)、華豐(2109)、國碩(2406)及懷特(4108)等5家上市公司，因每股淨值回復至10元以上，今天起恢復融資券交易。 《金融股》2020年隱含價值破兆元 國泰金每股EV為86.8元 《塑膠股》陸煉油原料新課稅政策6月上路 台化受益 (時報資訊) #每股淨值 #三地開發 #威致 #華豐 #國碩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》今年獲利看增 裕隆三車廠爬升 12:002021/05/18 財經 《港股》科技、黃金股領軍 恆指開高走高 10:522021/05/18 財經 金融股第一家 京城銀股東會 電子投票占9成 11:472021/05/18 財經 防疫不掉棒 兆豐證升級防疫 12:012021/05/18 財經 台股昨跌473點 國安基金暫不進場 04:102021/05/18 財經焦點 《熱門族群》Q1績優後市旺 ABF載板三雄抗跌 13:592021/05/17 財經 陸公募基金清算 年增近160％ 04:102021/05/17 全球財經 國泰金：股票便宜 將進場 04:102021/05/18 財經要聞 《類股》DRAM續漲價添利 南亞科、華邦電跳起來 10:522021/05/18 財經 隱含價值破兆元! 國壽：股價將反應 04:102021/05/18 財經要聞 證交所：上市公司基本面優、Q1獲利大躍進 17:322021/05/17 財經 財經熱門新聞 萬海獲利方程式...老船成聚寶盆 - 財經要聞 - 工商時報 陸封殺令 3大礦商喊停挖礦 - 全球財經 - 工商時報 高盛挺台股 喊攻萬九 - 財經要聞 - 工商時報 元大證券員工確診 金控發聲明已啟動5大措施 - 財經 - 工商 不留倉成顯學 當沖比52％ 又破紀錄 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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