台灣證券交易所審核上市公司公告並申報今年第1季財務報告每股淨值資料，三地開發(1438)、威致(2028)、華豐(2109)、國碩(2406)及懷特(4108)等5家上市公司，因每股淨值回復至10元以上，今天起恢復融資券交易。

(時報資訊)