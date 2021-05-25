國內疫情警戒全面提升至第三級，對餐飲業衝擊持續加劇。智慧餐飲科技業者iCHEF經大數據分析指出，全台餐飲業5月截至23日的平均營收已較4月驟減達74％，建議政府可參考新加坡去年封城後對餐飲業者推出的補貼方案，協助餐飲業者度過難關。

iCHEF自系統資料庫抓出全國超過7000間餐廳，自宣布第三級警戒後首周（17～23日）對比4月營運資料，並與去年4～6月新加坡封城期間的餐飲變動數據對比，追蹤疫情對餐飲業的影響，作為台灣餐廳的餐飲景氣走勢預期參考。

iCHEF發現，雖然政府未宣布封城，但許多縣市已紛紛宣布禁止餐飲內用、僅能外送或外帶，使全國餐飲業產值持續下滑，截至23日的5月平均營收已較4月驟減達74％。而去年新加坡餐飲業封城後首周營收為下滑60％，顯見新加坡去年經驗及走勢有參考價值。

即便業績僅剩約25％，仍有約60％餐飲業者咬牙繼續營業，最重要理由是不能讓員工失業。創辦知名餐飲品牌「渣男」等11家餐廳的經營者Tony Chen指出，主因員工若失去收入來源，很快會造成更多社會問題，但在營收幾近歸零困境下，商家恐沒有能力繼續發薪。

而疫情期間用餐行為改變，對不同餐飲店型影響程度亦不同。iCHEF指出，以酒精飲料店衰退達92％、火鍋店衰退達81％最多，高於全國平均。相形之下，西式速食衰退32％、一般飲料店衰退37％、小吃店衰退43％。

同時，原先營收越高的業者衰退幅度更大，iCHEF指出，相較小營收業者衰退53％，高營收業者衰退達75％，預期內用禁止政策擴大執行後，大型店影響會加劇。對此，許多餐飲業者則瞄準家庭團膳需求，推出名店配餐的解決方案因應挑戰。

iCHEF指出，新加坡餐飲業去年封城後前2周營收均衰退約60％、至第6周穩定收斂至衰退約45％，直至封城結束3周後才停止衰退。不過，新加坡政府在封城期間，立即對餐飲業推出外送、數位工具、薪資等補助方案，協助業者撐過疫情考驗，呼籲政府應參考協助。

(時報資訊)