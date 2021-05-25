台灣新冠肺炎疫情升溫，不僅本土確診案例破千，全國更是升級到三級警戒，不僅讓醫護人員疲於奔命，更面臨醫療量能不足問題，對此，台北市長柯文哲發出退離醫護徵召令，至今已有逾千人響應，身為「最美魚販」阿澎（劉心語）強調為了盡一己之力，決定接受徵召。

阿澎（劉心語）在臉書曬出「退離醫護人員意願調查表」截圖，只見她曾任職於義大外科加護病房，擔任護理師的工作，並且有4年多的經歷，接著透露每天在電視機前看疫情相關新聞，讓曾身為醫護人員的她無法置身事外，與家人討論後，決定前進第一線對抗疫情，也希望能盡點微薄之力，接著不忘呼籲所有人：「大家一起對抗疫情，至少照顧好自己，按照規定做好自己能做的，加油」。

對於阿澎投身第一線抗疫行列，網友紛紛留言大讚：「謝謝你願意挺身而出，也期許台灣的疫情能夠早日趨緩歸零」、「一定要好好保護自己，防疫措施一定要做好」、「感謝妳~無私的付出，相信爸媽會以你為榮的」、「妳是勇者，希望妳注意安全，平安無事。先說聲辛苦了」。

面對連日高溫，阿澎表示待在外面就快熱暈了，無法想像穿著全套的前線人員們該有多熱，也希望所有人能對這些無名英雄心存感激，強調所有醫護人員都是在救命，切勿不要把醫院當服務業，也呼籲大家沒事都待在家不要亂出門，讓疫情能早日結束。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)