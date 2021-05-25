缺水暴雨來也沒用？ 戴立綱曝台灣已進入極端氣候｜Weather forecast

24日中午過後的一場大雨，讓翡翠水庫蓄水率重返60%大關、石門水庫蓄水率也幾乎回歸兩位數，網友興奮同時，不忘留言感謝老天爺，「疫情緊繃之際，這場雨可以讓大家多洗幾次手啊！」

根據中央氣象局統計，昨天至今天上午7點，降雨最多的測站是台北市東湖國小，高達158毫米，導致東湖、汐止地區一度因排水不及而淹水；降雨次多的就是位在翡翠水庫集水區內的十三股測站，157毫米。

即時水情網站顯示，翡翠、石門水庫蓄水率均上升。（翻攝網路）

據翡翠水庫管理局統計，昨天午後的密集降雨，保守估計為水庫帶來至少400萬噸進帳；即時水情網站顯示，翡翠水庫蓄水率重返61%、有效蓄水量達2.05億立方公尺。

跌破10%、快要見底的石門水庫也進帳不少，如桃園復興測站，累積降雨131.5毫米，單日排全國第14，不無小補，石門的蓄水率也升至9.8%。另外新竹尖石鄉也有近100毫米，雖未能挹注寶山水庫集水區，但對油羅溪取水有幫助。

網友紛紛留言期待大雨再來一場！「謝謝老天爺幫忙」、「政府呼籲勤洗手，但沒水怎麼洗」、「多下幾天把水庫灌飽」。氣象預報指出，今午後仍有大雨機會，盼對流直衝集水區，挹注水情。

(中時新聞網)