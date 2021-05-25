本月13日，我國空軍6架在美國亞利桑那州路克基地進行訓練練任務的F-16戰機密飛返台進行F-16V性能提升。空軍立刻規劃越洋飛返4架補足訓練能量，原本上周五就將起飛，但因消息外洩，祕密延到昨天，但卻因遇上大雨一度取消，直到深夜約11點大雨停後，立刻按原計畫進行，約12點左右陸續起飛，橫越太平洋飛返美國。

據了解，原本外界預料，空軍會以4架已經提升性能的F-16V戰機飛回美國，讓正在進行專精訓練的我國飛行員能迅速適應新飛機能，但最後仍以F-16A單座機原裝返回。

昨天深夜10點多，空軍高層密密飛抵花蓮基地，到了12點，4架戰機緩緩滑出機堡，近凌晨1點才陸續起飛，讓不少花蓮居民以為又有大陸軍機侵犯我方空域。

據透露，我在美國亞歷桑那州路克基地進行人員訓練的21中隊F-16戰機，除了第一批外，後續也將陸續分批飛回台灣，以進行性能提升，而今天凌晨由我國飛行員飛返美國，也是我國空軍飛行員首度自台灣飛至美國，這是台美軍事合作領域的一項新突破。

由於F-16戰機全面進行性能提昇，即「鳳展專案」構改案，包括在美國的10架也要進行，因此軍方規畫，每次由美國飛回幾架，即派同樣架數，並完成升級的F-16V飛去美國，每批約2至3架從嘉義基地飛往美國，是難得的長程飛行訓練。據透露，包括中途休息的美軍基地、空中加油等，空軍均已完成規畫，所有在美戰機，都要回台升級，飛機塗裝也改漆國徽。

美國國防部昨並宣布，洛克希德馬丁航太公司已獲得1.38億美元，約39億元台幣的修訂合約，為台灣20批次F-16機隊「鳳展專案」構改案，開發並部署改良型AGM-88反輻射飛彈和「自動防撞地系統」。

據《防務部落格》（Defense Blog）27日報導，洛馬還將為台灣F-16機隊改進雷達軟體的成熟度，升級資料蒐集系統，並提供先進敵我辨識系統。根據協議條款，作業將分別在德州沃斯堡與台灣進行，預料在2022年9月30日完工。

AGM-88高速反輻射飛彈（HARM）為中程空對地飛彈，針對打擊敵方防空而設計，它能打擊移動式聯合防空系統（IADS），以及各式無線電訊號來源等目標。

(中時新聞網)