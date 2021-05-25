美韓領袖聲明對台海和平穩定表示關切，美國國防部發言人柯比今天表示，美國對台政策不變，不樂見任何片面改變現狀的行為，會繼續協助台灣自我防衛。

美國總統拜登（Joe Biden）美東時間21日在白宮與來訪的韓國總統文在寅舉行領袖峰會，文在寅在會後記者會上表示，雙方同意維持台海和平的重要性，考量中國和台灣的特殊性，雙方決定在此議題上更密切合作。美韓也在領袖聯合聲明中，強調維持台海和平穩定的重要性。

柯比（John Kirby）今天在例行記者會上被問到這項聲明的軍事防衛意義，以及若台海發生衝突或類似情況時，美方期待南韓有何回應時表示，這要交由南韓政府回答，不是美國能回應的。

科比接著表示，美國政策不變，不願見到任何片面改變現狀的行為。美國將持續依循台灣關係法、美中三公報與六項保證，協助台灣自我防衛。美國對台政策不變。

(中央社)