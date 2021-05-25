今年2月有男性旅客在加州奧克蘭飛往德州班機上，拒絕把口罩往上拉遮住鼻子，並丟掉空服員給的口罩，他將被航空主管機關開罰9000美元（約新台幣25萬元）。

美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration, FAA）今天表示，2月20日搭乘西南航空從奧克蘭（Oakland）前往休士頓（Houston）的這名乘客拒絕遵守空服員的要求，不把口罩往上拉遮住鼻子。空服員為這名乘客提供一片口罩，但他把口罩丟到機艙地板上，表示德州並沒有強制戴口罩的命令。機長於飛機抵達休士頓時，請求警察支援。

美國乘客搭機戴口罩不屬於州政府的口罩命令管轄，而是運輸安全局（Transportation Security Administration）的要求。

今天宣布的執法行動是FAA針對乘客不法和危險行為「零容忍」政策的一部分，自今年1月1日以來，已收到1900例機上乘客拒絕遵守聯邦要求的戴口罩防疫規定。其中干擾或攻擊空服員的5名乘客，將收到9000美元到1萬5000美元（約新台幣42萬元）不等的民事罰款，不過他們的姓名與身分都沒有對外公布。

根據資料，另有一名乘客因為推擠正在檢查口罩的空服員，將被處以最高1萬5000美元的民事罰款。這名乘客今年1月搭乘阿拉斯加航空，從華盛頓特區附近的杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）飛往西雅圖塔科馬機場（Seattle-Tacoma airport），空服員在機艙走道檢查乘客是否戴妥口罩時，受到這名乘客推擠。

(中央社)