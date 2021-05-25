中方下一代戰略轟炸機轟-20

在《現代兵器》（Modern Weaponry）公開中方下一代戰略轟炸機轟-20的設計圖像後，分析家說，它可能採取了隱形飛翼設計，有助於打擊第二島鏈，甚至更遠的目標。

據《南華早報》（South China Morning Post）25日報導，《現代兵器》月刊是由國營的中國兵器工業集團所辦，而在最新一期雜誌中，公開了4張電腦繪製的轟-20設計圖。多年來，中方一直在研製這款戰略轟炸機，但官方從未公開相關圖像。

而這4張圖像顯示，它有武器艙，兩個可變角度全動尾翼。除了前方的機載雷達外，兩側還有隱形進氣口，而全機都塗了暗灰色的雷達波吸收材料。它的外型酷似中國航空工業集團（AVIC）先前紀念旗下西安飛機工業集團（XAC）成立60周年時，在宣傳片中所出示的轟炸機。而負責打造轟-20的，據說就是西飛。

先前有報導傳出，轟-20將武裝核子與傳統飛彈，最大起飛重量至少可達200公噸，而武器酬載量可達45公噸，將以次音速飛行，並可能得以發射4枚強大的隱形高超音速巡弋飛彈。詹氏防務（IHS Jane）戰機專家與亞太分析師格雷瓦特（Jon Grevatt）說，這些公開的圖像顯示，轟-20把隱形與長航程置於速度之上。

「因此那意味著它具備的戰略優勢在於，它能像所謂的戰略轟炸機一樣，得以打擊遠距外，或許是在第二島鏈，甚至更遠的目標，」他說，「那意味著它將威脅美國在亞太的資產和利益。要是它發揮戰力，或許能成為遊戲規則改變者。」而在美國外交政策的島鏈戰略中，所謂第二島鏈，涵蓋了美國在日本，關島和菲律賓等國的基地，至於第三島鏈則進一步延伸到夏威夷和澳洲沿海。

《現代兵器》（Modern Weaponry）公開了中方下一代戰略轟炸機轟-20的設計圖像。（現代兵器）

格雷瓦特說，大約近10年來，中方在研製隱形戰機上，已獲得了相當的經驗與知識，而他預料，轟-20可在2020年代末前發揮戰力。事實上，中方研製轟-20已引發國際關注，去年10月底時，英國倫敦智庫「皇家三軍研究所」（RUSI）在報告中說，轟-20將賦予中方真正的洲際戰力，遠遠跨出海岸線，擴增戰力可及的範圍。

(中時新聞網)