綠委王定宇昨在臉書指出，發現PTT八卦版湧入偽造疾管家對話，他已經要求相關單位儘速查處，PTT鄉民卻發現是目前任職於眼球中央的員工林瑋豐所為，而林瑋豐25日晚間也在臉書上承認發文反串。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新公布「認知作戰」流程，並請媒體朋友在指揮中心召開的記者會上提問，如何看待這種反串的假訊息。

鄭照新昨（24日）在臉書發文表示，本次「認知作戰」事件流程如下：第一，王定宇說八卦版有中共認知作戰要查辦； 第二，林瑋豐說八卦版罵疾管家是認知作戰；第三，鄉民查到林瑋豐平常的帳號就常在反串罵陳時中、挺柯文哲、挺中共；第四，鄉民查到林瑋豐的太太是民進黨社群中心副主任；第五， 鄉民查到林瑋豐大學期末報告指導教授是綠委范雲3＋11；第六，蔡英文晚間在臉書表示「大家不要被移除疾管家的假訊息誤導」。

對於林瑋豐解釋，自己只是反串，絕無自導自演一事，鄭照新反酸：「這絕對不是自導自演套路喔」、「這是當事人幽默的玩笑而已」；鄭照新更譏諷，不知指揮中心會如何看待這種幽默，請媒體朋友一定要當面提問。

許多網友也在其PO文底下留言表示，「DDP絕對不會辦這種人，他們就是假消息的源頭，高層賦予的權利，台灣被這種人格道德有瑕疵的政黨執政，真的真的真的很悲哀」、「謝天謝地國民黨進步了！已經識破對手的伎倆，接下來～把台灣導向正途好嗎」、「台灣不能由他們這群人再亂下去了、國民黨一定追查到底、给人民真相、洗刷清白」。

(中時新聞網)