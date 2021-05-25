小編今天（25日）精選5件不可不知的國內外財經大事。台股成為當沖天堂，根據證交所資料統計，24日當沖交易買賣總額達4,487.78億元，攀升至52.42％新高，當沖客24日合計大賺9.57億元，平均每位當沖客單日獲利9,500元。

【1】不留倉成顯學 當沖比52％ 又破紀錄

台股受到疫情「校正回歸」的衝擊，投資人持股不留倉成顯學，24日上市當沖比再度飆高至52.42％，統計當沖客一買一賣下，平均每位當沖投資人賺逾9,500元，吸引股市小白前仆後繼。

【2】萬海股價狂噴 曝成軍25年賺錢內幕

萬海成為航運股股王，24日股價再攻漲停、達125元創新高，因被證交所列為注意股，公布4月自結財報，單月EPS2.75元、年增1102.66％；由於市場運價還在加高，萬海今年以來開了5條新航線，法人估第二季EPS上看9元，上半年就可賺回1.5個股本。同業指出，萬海股票上市25年，僅有一年出現虧損，除了搶錢功力一流，用船成本也很低。

【3】觀光餐飲業瀕死 晶華董座潘思亮籲政府電擊救命

國內本土確診疫情持續擴大，全台防疫進入三級警戒，晶華酒店集團董事長潘思亮表示，不必等升到四級，全台現今已進入「類封城」狀態，觀光餐旅業已「瀕死垂危」，現在不是失血，而是急待政府伸出援手「電擊」恢復心跳救命，且薪資補貼和稅金減免要較去年倍增才能恢復心跳，否則不出二、三個月，台灣觀光產業恐怕倒一半。

【4】本土確診炸鍋 機車買氣崩 大廠停工一周

新冠疫情嚴峻，重創國內機車與電動機車買氣，某北部機車廠傳出本周實施「防疫假」臨時停工一周，降低經銷商端庫存壓力。北台灣機車行、經銷商門可羅雀，機車商緊急加碼促銷方案，市場主力的125cc入門款機車下殺4.53萬元，搶救門市人氣。

【5】陸封殺令 3大礦商喊停挖礦

大陸重拳打擊虛擬貨幣，礦商被迫停止在大陸業務。包括大陸三大數位貨幣交易所之一的火幣商城在內共三家業者，先後宣布暫停在大陸的挖礦相關業務。

(中時新聞網)