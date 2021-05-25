美國聯準會官員緩解通膨隱憂，美債殖利率下滑，科技股反彈，晶片股表現強勁，美股四大指數全數收紅，漲幅介於0.54至2.32%。其中特斯拉、NVIDIA漲逾4%；美光漲逾2%；蘋果、台積電ADR漲逾1%。

台股處在5日線(16,192點)、10日線(16,030點)之上，但10日線下彎且月線(16,656點)尚未站回，最終以上漲36.23點作收，漲幅0.22%，收在16,338.29點，成交金額為4,395.33億元。三大法人合計買超29.25億元，外資賣超1.36億元、投信買超16.74億元、自營商買超13.87億元。

台股價漲量縮，結構不利於盤勢表現，後市仍需量價得宜；短線不宜失守10日線(約16,030點)，壓力為月線(約16,656點)。KD交叉向上，短線格局偏向反彈。

台股目前反彈向上，惟月、季線上方壓力甚重，需帶量突破方能轉強，但還在月、季線下方仍以跌深反彈看待，持股比重不宜超過五成，可挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意運輸、紡織、金融、原物料、宅經濟、生技等族群。

(時報資訊)