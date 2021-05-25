舒淇近日和女星宋丹丹、時尚達人蘇芒等參加陸綜《五十公里桃花塢》，在眾人討論15天的生活費時，蘇芒建議「每人每天先交伙食費」，宋丹丹提議每人交人民幣650元(約台幣2800元)，沒想到蘇芒直言不夠「我不能吃那麼差的伙食」，讓宋丹丹及舒淇當場聽了都超震驚。

蘇芒對於交人民幣650元餐費，直言「650元真的不夠！你早上不喝牛奶呀？你早上不吃雞蛋啊？我們要吃好一點，我不能吃那麼差的伙食」，此番言論一出立刻登上熱搜，閱讀和討論量超過5億。

蘇芒脫口一天餐費人民幣650元不夠。(圖／翻攝自微博)

明星餐費惹議後，節目組和蘇芒都跳出澄清。(圖／翻攝自微博)

雖然節目組事後澄清，「大家真的誤會，蘇芒姐姐從沒說過一個人一天650元伙食費不夠，開會的時候大家提議第一次每人先交650元，用於這段時間在桃花塢的生活費，15人21天，多退少補。」而蘇芒也轉發官方回應並留言：「伙食費的問題讓大家誤會了」。

但網友卻不領情，表示蘇芒確實是說每人每天650元是不夠的，砲轟她們太奢侈，據東網報導，有知情人士透露，明星每天的標準餐費是人民幣1500元至2000元（台幣約6500至8700元），更有藝人每餐餐費就要人民幣1000元（台幣約4300元），讓網友都直呼「明星一天的飯錢，已經是很多人一個月的生活費了」。

網友爆料明星餐費讓人大開眼界。(圖／翻攝自微博)

《五十公里桃花塢》邀請15位藝人，到距離市中心50公里的桃花塢共同生活21天，舒淇、汪蘇瀧、張翰、賴冠霖、郭麒麟等人都是受邀嘉賓。

(中時新聞網)