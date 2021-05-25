民進黨立委王定宇日前表示，PTT上有人鼓吹大家移除或封鎖衛福部疾管署帳號，稱這是影響防疫和國家安全的認知作戰攻擊行為，但卻有PTT鄉民揪出，這根本是立場親綠的前記者林瑋豐在自導自演，還有網友發現林的太太還是民進黨網路中心副主任！林瑋豐隨後也在臉書上承認「發文反串」。對此，台北市議員羅智強在臉書上狠酸，民進黨一連串的自導自演、帶頭造謠，整齣鬧劇的劇情峰迴路轉，簡直可以拿下一座奧斯卡獎！

王定宇昨日在臉書表示，中國的認知作戰動到疾管署的「疾管家」上，利用偽造對話方式，交棒給PTT、臉書，發動攻擊，結果PTT就開始鼓吹大家移除、封鎖疾管署的帳號。對此已經要求相關單位盡速查處這些影響防疫及國家安全的認知作戰行為。未料晚間卻出現大逆轉，有PTT網友發現，長期在PTT上反串親中的帳號bj26bj，本人身分是在眼球中央電視台擔任寫手的林瑋豐，而林瑋豐的妻子是民進黨媒體社群中心副主任楊敏。

對此，羅智強今日發文狂酸，表示原來中共認知戰側翼是民進黨，王定宇指控大陸滲透PTT採取「認知作戰」，並嗆網友收錢擾亂台灣，而蔡英文還在臉書附和，在網友合力調查下總算揪出幕後黑手，尷尬的，是這位黑手搞「認知戰」帶風向、攻擊指揮中心的竟是綠營側翼，搞了半天，蔡英文、王定宇的敵人竟然就藏在自己的黨裡？

羅智強指出，疫情當頭，民進黨主打「認知作戰」，買不到疫苗、不能進世衛，甚至連病毒本身都是「阿共仔的陰謀」，但事實卻證明，認知戰是民進黨自導自演在PTT上帶頭造謠，再叫大家慎防中共；羅智強狠酸民進黨這樣子的神演技，如果不是精神分裂，搞不好能為台爭光，拿下一座奧斯卡獎！

(中時新聞網)