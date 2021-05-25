土耳其國營安納杜魯新聞社報導，伊斯坦堡警方破獲博弈詐騙網站，拘留了115人，傳台灣人涉案。駐土耳其代表處指出，已接洽有關當局，正積極求證是否有台灣民眾牽涉其中。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）今天報導，35 歲的伊布拉欣（Ibrahim O）和29歲厄茲居爾（Ozgur B ）向伊斯坦堡警察局公共秩序處偵查隊投案稱，他們2020年起負責為任職的「科技公司」將中國人和台灣人從伊斯坦堡機場帶到不同地點「工作」，負責人阿里米瑞（Alimire P）沒收這些人的護照。

當局沒有公布伊布拉欣、厄茲居爾、阿里米瑞的姓氏。

報導稱，警方21日同步搜索伊斯坦堡烏斯庫達區（Uskudar）、法蒂赫區（Fatih）、薩勒耶爾區（Sariyer）共21處地點後，有包括21名女性在內的115人遭到拘留。這些人來自中國、台灣、新加坡、烏干達和土耳其，其中24人在警方完成調查後被移送恰拉揚法院（Caglayan court）。

中央社記者晚間致電伊斯坦堡警察局公共秩序處偵查隊，警方證實進行搜索並且逮捕嫌犯，但是拒絕提供偵察內容，也不願意說明是否有台灣人遭到拘留。

安納杜魯新聞社報導稱，據悉，嫌犯架設線上遊戲和賭博網站，以高賠率利誘，騙光被害人積蓄。警方在相關地點起獲美金、里拉、歐元、人民幣、新台幣、港幣等現金和珠寶約值5324萬3579里拉（約新台幣1億7727萬1136元），以及254支手機、96台筆記型電腦、10台平板電腦、24部硬碟、136張SIM卡等作案工具。

(中央社)