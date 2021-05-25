民進黨近日一再指控大陸對台灣發動認知作戰，但被PTT網友抓包，其實是民進黨媒體社群中心副主任楊敏的丈夫林瑋豐在「自導自演」；而林昨日（24）晚間也在臉書坦承是「自以為有趣的反串留言」並道歉。國民黨青年部前主任蕭敬嚴公布一份名為「民進黨政府新名詞解釋」的資料，其中包括將「自導自演」解釋為「反串留言」、將「蓋牌」解釋為「校正回歸」等，讓大批網友笑翻。

蕭敬嚴昨日晚間在臉書發文直言，晚間突然爆出最夯的網路話題，就是綠營打手林瑋豐（民進黨網路社群中心副主任楊敏的先生），被抓到在PTT自導自演，現在拗說是在「反串留言」，引發網友熱烈回應，狂酸「真的是笑死人！」

蕭敬嚴諷刺道：「自導自演都能說成是「反串留言」，真的是讓人太讚嘆了！這創意根本就應該要校正回歸，搬給林瑋豐一座諾貝噁最佳創意獎！」並公布一份「民進黨政府新名詞解釋」，呼籲各界協助分享與補充。

「民進黨政府新名詞解釋」內羅列多項民家黨政府語錄，包括「不是『自導自演』是『反串留言』」、「不是『蓋牌』是『校正回歸』」、「不是『同居』是『分租』」、「不是『走私』是『超買』」、「不是『抄襲』是『抄錄』」、「不是『黑道』是『出身草莽』」、「不是『無薪假』是『減班休息』」、「不是『缺電』是『供電能力不足』」、「不是『核電重啟』是『並聯發電』」、「不是『側翼網軍』是『民眾義勇軍』」、「不是『雙標』是『時空環境不同』」。

文章一出，讓大批網友按下臉書「大笑」表情，有人對蕭敬嚴表示：「好心提醒你，要注意人身安全，你知道的太多了。」蕭則回覆「不自殺聲明」強調：「若網友在看完此聲明之後，近期或將來發現此帳號不再上線，請幫我討回公道，謝謝。」

(中時新聞網)