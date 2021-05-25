環球晶於2021年5月24日完成10億美元首次海外無擔保可轉換公司債訂價。本次發行之新台幣連結五年期零票面利率海外可轉債，殖利率為負0.25％，將於2026年到期，投資人得於第三年期滿當日要求贖回。轉換價格為每股新台幣1,040.20元，較訂價日2021年5月24日當日環球晶圓收盤價新台幣743元之溢價幅度達40.0％。

環球晶表示，本次海外可轉債將於新加坡交易所掛牌，資金用途為支應原幣購料所需之資金。

儘管全球總體經濟、新冠疫情和政治環境之緊張情勢導致市場波動，環球晶圓仍準確掌握發行時機並鎖定極佳的發行條件，基於公司長期營運發展與全球佈局策略，許多長期支持環球晶圓的國際優質投資人踴躍認購，此次發行最終簿記達到超過3倍超額認購。

環球晶利用了在跨牆過程中投資者的正面反饋，在同一天公開?動了交易。本次交易受到市場投資人的熱烈追捧，於60分鐘內即獲得投資人全額認購，最終以具有吸引力的條件完成其首次可轉換發行定價。此次發行不僅為台灣自2011年以來發行規模最大的海外可轉債，亦是史上發行金額最大的新台幣連結海外可轉債，展現了環球晶圓的優異表現，成功吸引近90位國際投資人積極參與其未來的發展及樂觀前景。

野村證券（Nomura International (Hong Kong) Limited）、星展（DBS Bank Ltd.）及瑞士銀行（UBS AG Hong Kong Branch）為此次發行之聯席簿記管理人。

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