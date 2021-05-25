板卡暨硬體解決方案製造商技嘉科技（2376）旗下SSD固態硬碟新品亮相。採用搭載熱導管散熱片的進階款AORUS Gen4 7000s Prem. SSD，在高達7 GB/s的高速讀取速度下可提供更進階的散熱效果，透過SSD Tool Box應用程式，亦可讓使用者即時掌握、並調整固態硬碟的運作狀況。新品目前已正式出貨，技嘉並提供5年保固的售後服務。

技嘉AORUS Gen4 7000s Prem. SSD固態硬碟採用PCIe 4.0 NVMe M.2介面設計，透過Phison最新8通道設計的E18控制晶片，能提供使用者絕佳隨機讀取速度，加上搭配高速3D-TLC NAND Flash及SLC快取設計，讓固態硬碟以逼近PCIe 4.0理論值的效能運作，連續讀取和寫入速度分別達到7 GB/s和6.85 GB/s，為內容創作專業人士、電競玩家等使用者帶來強大效能。

相較於先前AORUS Gen4 7000s SSD採用的全方位通用型散熱設計，AORUS Gen4 7000s Prem. SSD進一步針對不會將固態硬碟裝在PCIe擴充卡之間的M.2插槽的進階使用者，提供效能更佳的散熱效果。

AORUS Gen4 7000s Prem. SSD搭載採用雙面散熱設計輔以奈米碳塗層及高係數導熱墊，並將散熱片高度提高，讓散熱面積更大、加上雙熱導管的加持，提供更好的解熱效果，讓使用水冷系統為處理器散熱的玩家，也可以不用擔心在無處理器風扇及系統風流協助下而過熱降速，有效維持低溫高效。在實際測試的情況下，AORUS Gen4 7000s Prem. SSD可以在7 GB/s極速讀取速度連續長時間運作不掉速，提供玩家最好的散熱配置，讓高效與低溫兼得。

技嘉通路解決方案事業群產品管理平台處長徐繼道表示，SSD在高速運作下多會產生高溫，而過高的工作溫度可能導致SSD資料遺失或損壞，這時SSD的過溫保護機制便會啟動，並以降低效能來降溫，而這通常也是SSD存取效能不彰的主要原因之一。

徐繼道進一步指出，AORUS Gen4 7000s Prem. SSD除延續先前的AORUS Gen4 7000s SSD的高速效能及超耐久用料，並將原本已屬優異的散熱效能再強化，即使在系統無風流的情況下，都能強化這款固態硬碟在高速運作下的散熱效果，避免過溫降速，讓系統效能大幅提昇。

AORUS Gen4 7000s Prem. SSD並可應用於搭載相容2280尺寸NVMe M.2介面的主機板，技嘉亦建議可搭配AMD X570／B550主機板，或是搭載第11代Intel Core處理器的Z590／560／Z490／H470等主機板，以發揮其7 GB/s的高效讀取效能。若是在搭配使用技嘉主機板下，更能透過技嘉RD專業調校、完整測試及軟體監控的加持下獲得更穩定、更高效的使用體驗。

圖說：技嘉AORUS Gen4 7000s Prem. SSD固態硬碟正式上市，透過雙熱導管散熱技術加持，除具高達7GB/s連續高速讀長時間不掉速的極致效能。（技嘉提供）

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