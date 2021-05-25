去年台南市府計畫在學甲區興建動物保護教育園區，當地11位民眾抗爭遭警方依違反社維法移送，但台南地院柳營簡易庭的承辦法官認為，涉犯法條有違憲爭議，停止審理並聲請釋憲，司法院大法官認為不符合要件，決議不受理。

柳營簡易庭治股法官認為，《社會秩序維護法》第85條第1款、第2款規定，有牴觸法律明確性原則、比例原則、人身自由、言論自由、集會自由、財產權及一般行為自由之疑義，聲請解釋。

法官主張，社維法規定違法的要件是「以顯然不當之言詞或行動相加」，這是「不確定法律概念﹂，因為「顯然不當」在客觀文義上實令人難以理解，且「聚眾喧嘩」之構成要件，也難尋得一客觀標準，已違反法律明確性原則。

法官認為，這2項裁罰的規定，所追求者並非特別重要之公益，且除得處罰鍰外，還包括得處涉及人身自由限制之拘留，因此未能通過比例原則最小手段性之要求，對人民言論、集會自由等重要基本權加以限制，有違憲之虞。

司法院大法官會議認為，聲請法官稱用「顯然不當」作為關鍵字進行檢索，可以發現在警方移送法院裁罰的案件中，有相當高比例的案件最後被法院裁定不罰，但並未詳加論證，何以有違憲的可能，難認聲請人已提出違憲之具體理由，決議不受理。

(中時 )