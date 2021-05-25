(09:50更新)

台股今(25日)開高走高，台積電、聯電領軍上攻，指數衝上16613.16點，大漲274.87點，收復季線，台積電開盤即上漲8元，以576元開出，聯電以50.2元、上漲1.5元開出，再度站上50元價位，盤中觸及51.3元，聯發科早盤來到969元，上漲26元，鴻海也上漲2.5元，報112元，股王矽力-KY更攻上漲停板3675元，大立王也上漲50元，報2985元，資金有回流到電子股的態勢。

周一美股全面收紅，台股今(25日)開盤以16444.75點開出，上漲106.46點，開盤1分鐘再攻高至16527.50點，大漲189.21點，台積電開盤即上漲8元，以576元開出，聯電則再度站上50元，以50.2元開出，上漲1.5元，航運族群持續揚帆，航運三雄長榮、陽明、萬海都有4%以上的漲幅。

美國聯準會(Fed)官員周一談話緩解投資人對通膨的憂慮，加上公債殖利率回落，激勵美股上揚，道瓊工業指數收盤上漲186.14點(或0.54%)，以34393.98點作收，標普500指數收盤上漲41.19點(或0.99%)，收在4197.05點，那斯達克指數收盤大漲190.18點(或1.41%)，以13661.17點作收，費城半導體指數終場也大漲70.88點(或2.32%)，收在3122.98點。另外，台積電ADR收盤上漲1.59%，聯電ADR則上漲3.56%。

台股24日開低震盪走高，早盤一度下跌165點，盤中高低震盪260點，終場加權指數收在16338.29點，上漲36.23點，成交值4229億元，投信買超16.74億元，自營商買超13.86億元，外資及陸資賣超1.36億，三大法人合計買超29.24億元。

(中時新聞網)