湖人主將詹姆斯(LeBron James)涉嫌違規參加宣傳活動，違反NBA防疫政策卻沒有被停賽，引來諸多批評。聯盟25日針對此事發布聲明，表示詹姆斯沒有違規：「以下是為了澄清外界的錯誤理解，詹姆斯上周短暫出席一個戶外活動，該活動規定參與者必須接種過疫苗或是檢測陰性。在諮詢過醫療專家之後，詹姆斯的行為並沒有擴散COVID-19疫情之虞，因此不需要隔離。」

依據NBA現行規定，接種過疫苗的球員可以參加戶外活動，畢竟球員很多都有自己的商業代言要顧，或是拍攝廣告。大部分球員都打過疫苗因此沒這個問題，但是湖人薛洛德(Dennis Schroder)先前爆料詹姆斯沒打疫苗，季後賽前又被發現「趴趴走」，當然會引起爭議。

前職棒馬林魚總裁大衛山森(David Samson)在播客砲轟NBA，說他們給予詹姆斯特權。「這顯示出詹姆斯獲得特殊待遇，如果今天換成任一位不是詹姆斯的球員，他很可能會被禁賽，至少也是罰款。但違規的人是詹姆斯，於是這個明顯的雙重標準就出現了。或許詹姆斯本就應該享有特權，畢竟他是史上第2強的球員。但在COVID-19面前應該是人人平等的，NBA還把COVID-19拿來搞差別待遇。」

其實從NBA的規定看來，只要詹姆斯有打疫苗就沒問題，山森質疑詹姆斯究竟有沒有打疫苗？即使隊友出來爆料，詹姆斯也從沒親口說明，他強調打不打疫苗是他的個人決定，不願意公開談論，對於疫苗的防衛心很重。

(中時新聞網)