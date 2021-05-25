臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書「小聖蚊的治國日記」）

親綠寫手林瑋豐反串抹黑「疾管家」罰不罰？ 指揮中心：已交刑事局查辦

民進黨近日一再指控大陸對台灣發動認知作戰，但被PTT網友抓包，其實是民進黨媒體社群中心副主任楊敏的丈夫林瑋豐在「自導自演」；而林昨日（24）晚間也在臉書坦承是「自以為有趣的反串留言」並道歉。對此，網紅粉專「小聖蚊的治國日記」激動表示：「我想請問民進黨，你們用這種方式撕裂台灣，得到政權，晚上睡得著嗎？」文章獲得超過1500個讚，網友更質問這種「假消息」疾管署到底罰不罰？

小聖蚊的治國日記昨日晚間在臉書發文痛批，每次民進黨說PTT有網軍，民進黨的網軍就被抓出來，這已經是第幾次了？現在被抓到的還是民進黨網路社群中心副主任的丈夫，在PTT帶頭辱罵，叫蔡英文去死；另外一邊民進黨的立委說這是中共的認知作戰，要關7年、罰1億，「我實在是找不到形容詞描述這些人的惡劣程度」。

不僅如此，小聖蚊的治國日記更激動表示：「我想請問民進黨，你們用這種方式撕裂台灣，得到政權，晚上睡得著嗎？」此文一出，9小時內即獲得超過1500個讚、超過200則留言與超過120次分享，迴響相當熱烈。

網友紛紛回應：「我想今晚因為網軍被抓到了應該是睡不太著吧」、「那些蟑螂數錢數到睡著，當然睡得又香又甜」、「有這種政府，只有台灣人民睡不著吧」、「我好奇的是，這種明明白白的故意抵毀陳時中、栽贓PTT的紅色謠言，疾管署罰不罰？300萬可是你們說的，不要又像遇到『摳摳嬤』又急速轉彎，這樣很容易讓人懷疑，一切都是你們蛇鼠一窩串通好的喔」。

(中時新聞網)