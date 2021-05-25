本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心昨(24日)再公布新增334例本土個案，其中彰化12例，且驚傳員林一家養生館6名小姐全中招，確診率高達百分百，消息傳出，嚇得曾到店消費的300人，當夜急到醫院大排長龍快篩，不過，警方仍查到一名尋芳客帶應召女摩鐵嘿咻，男子一度聲稱2人是男女朋友，因為叫不出女子全名，才坦承是從事性交易，讓警方搖頭大嘆，什麼時後了還敢買春。

據了解，吳姓男子是以4000元的代價，向柯姓女子買春，到鹿港一間汽車旅館進行性交易，結果被彰化警方查獲，吳男一開始對警方表示2人是男友朋友，因為說不出柯女的全名，自知紙包不住火，才向警方坦承買春。

警方當場查扣性交易的4000元現金、潤滑液與保險套，由於目前疫情嚴峻，警方也對吳男與柯女測量體溫，結果2人都未發燒，也沒有染疫症狀，訊後依《社維法》裁處。

彰化縣長王惠美表示，防疫優先，很多不必要的「人與人連結」先不急著做，包括全縣的刮痧、按摩與養生會館，警方都會加強查緝是否仍偷偷營業，也呼籲從北部返鄉的移工、青年學子，減少同鄉聚會，落實14天自主健康管理，避免傳染給親友家人。

(中時新聞網)