最新一期《亞洲週刊》以封面專題指責「綠營防疫破功8宗罪」，民進黨昨（24日）指控，在台灣疫情嚴峻，全民正團結一致共同防疫之際，香港《亞洲週刊》趁機以認知戰打擊我方的防疫士氣、意圖影響防疫效果，最終危害的是人民健康安全，呼籲社會大眾應提高警惕。對此，《亞洲週刊》也做出回應了，稱民進黨抹黑《亞洲週刊》，將報導扭曲為紅色外宣，以及百姓對現實的感知。

《亞洲週刊》昨在臉書發文表示，民進黨說該刊揭露台灣防疫漏洞問題，是「以認知戰，打擊台灣防疫士氣」；不過，到底現在是誰作出認知作戰？扭曲百姓對現實的感知？首先，民進黨宣稱去年當大陸爆發COVID-19疫情時，對其刻意隱匿疫情的作法，《亞洲週刊》選擇噤聲，對北京當局的各種獨裁專橫作為，也從未見過《亞洲週刊》敢於批評，「這只證明了民進黨發言人沒做功課，本刊曾在2020年2月詳細報導武漢的情況，並把中共收緊輿情的過程作完整報導，更專訪了公民記者陳秋實律師」。

此外，《亞洲週刊》指出，這期的封面專題《綠營防疫破功的8宗罪》，內容絕非無中生有，全是有根有據，作者是按照各種數據寫成。比例說，關於「疫苗短缺荒」的部分，本文是引用BBC和彭博的資訊，他們的報導都指台灣近日確診病例突然爆增，肇因於疫苗的接種速度太慢。按民進黨的邏輯，上述兩間傳媒也是紅媒、「特定政治勢力」的喉舌嗎？

《亞洲週刊》強調，難道鬧疫苗短缺、機師檢疫放寬至「3+11」等都不是事實？台灣居民和讀者的眼睛是雪亮的，應該自有定斷；民進黨用紅色的文革修辭，說該刊「見獵心喜」、「在台灣人民的傷口灑鹽」（只差「喪心病狂」、「猖厥地進攻」沒用上），但事實是民進黨見該刊封面才「見獵心喜」吧，方便民進黨把《亞洲週刊》抹成紅媒。

在艱苦的防疫時期，《亞洲週刊》表示很關心台灣居民的安危，才更要擔當第四監察權力，將當局的防疫漏洞揭示出來，好讓民間參與問題的討論，旨在一起攜手解決問題。假如任何傳媒揭示政權問題，便被抹黑作「特定政治勢力的外宣工具」，那麼台灣還有言論自由可言嗎？還有真相可言麼？該刊今後會繼續在強權面前講真話。

(中時新聞網)