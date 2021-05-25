台灣新冠肺炎本土疫情大爆發，NB相關遠距需求為線材連接器廠-鴻名(3021)營運挹注動能，儘管東南亞疫情未緩解，且IC元件缺料問題持續干擾電子產業，但鴻名預估，今年兩大業務都會成長，全年業績可望年增兩位數。

鴻名業務分為「線材連接器」及「系統整合」兩大事業群，其中「線材連接器」終端應用以家電、事務機、資訊科技及車用等產品為主，而車用產品主要是汽車倒車雷達及車燈線等，「系統整合」主要業務為資訊服務收入、系統軟體開發及大型專案等。

目前線材連接器鴻名營收比重約64%到65%，系統整合約佔35%到36%。

近期台灣因本土疫情大爆發升級為三級警戒，居家辦公及線上教學帶動NB需求強勁，為鴻名業績帶來支撐，第2季營運可望維持水準。

鴻名現有大陸昆山及惠州兩個廠區，以及菲律賓、泰國等廠區，今年第1季因客戶需求強勁及4個廠區運作順利，單季稅後盈餘達3346萬元，遠優於去年同期虧損，每股盈餘為0.36元；不過電子產業鏈IC等長短料問題難解，影響到終端客戶拉貨，鴻名4月合併營收下滑至2.61億元，累計前4月合併營收為10.74億元，年成長42.9%。

鴻名表示，雖然東南亞疫情未趨緩及IC元件缺料等成為營運的變數，但第1季毛利率是低點，預估第2季毛利率會比第1季好，全年業績可望年增兩位數。

(時報資訊)