由科技股和經濟解封股領軍，周一美股三大指數同步收高，以科技股為主的那斯達克指數大漲作收。

周一道瓊工業平均指數收漲186.14點或0.54%，為34,393.98點。

由科技和通訊服務股大漲帶動，標普500指數上揚0.99%，收在4,197.05點。

那斯達克綜合指數勁揚1.41%，收在13,661.17點，谷歌母公司Alphabet、臉書和微軟漲幅均超過2%。

標普500指數11大類股漲多跌少，僅非必需消費品類股和必需消費品類股收黑，分別跌0.59%和0.03%。

標普科技股指數大漲1.76%，通訊服務股大漲1.84%，表現最佳。

在加密貨幣反彈帶動下，科技股走高，擺脫了比特幣周末重挫的衝擊。周日比特幣一度跌破3.2萬美元大關，但周一強彈逾20%，一舉漲破3.9萬美元。上周三比特幣跌到差點失守3萬美元，創下1月底以來的最低價。

Coinbase上漲0.4%，受惠於比特幣強勁反彈，以及高盛對該加密貨幣交易所給出的第一個評級為「買進」。

儘管比特幣價格劇烈震盪，其投資大戶特斯拉股價仍上漲4.4%。

受益於經濟重啟的類股走高，美國航空、聯合航空上漲逾1%。嘉年華郵輪（Carnival Cruise Line）漲近2.7%。挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）漲4.7%，該公司宣布今年夏天恢復在美國航行的計畫。

Fundstrat Global Advisors研究部門主管Tom Lee表示，我們持續看到助漲的數據，這讓我們更加相信，當股市突破這個區間，下一步就是大漲。Lee提到美國新冠肺炎確診數大幅下滑的數據。

在美國即將迎來陣亡將士紀念日的周末長假之際，美國的新冠狀病毒新增確診數已經降至去年6月以來的新低記錄。根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）彙整的數據，截至周日，美國的7日新增確診平均數約為26,000人。陣亡將士紀念日的周末假期，向來被視為是美國夏季出遊旺季的開始。

美股創新高的上漲氣勢在上周陷入停滯，道瓊指數周線收跌0.5%，標普500指數單周跌0.4%。以科技股為主的那斯達克指數周線上漲0.31%，終止連續4周的跌勢。

隨著5月進入尾聲，道瓊指數本月可望收紅。標普500指數本月以來僅上漲0.4%，那斯達克指數本月以來下跌逾2%，其月線料將是7個月以來首度收黑，將打破自2018年1月以來維持最長的月線連升紀錄。

(時報資訊)