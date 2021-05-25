外貿協會宣布台北國際電腦展COMPUTEX 2021於5月31日舉行的開幕主題演講，將由英特爾的執行副總裁暨營收長Michelle Johnston Holthaus領銜主講。
這場英特爾線上主題演講將於臺灣時間2021年5月31日上午10點（美國西岸時間5月30日晚上7點）舉行，將說明新任執行長Pat Gelsinger(基辛格)的策略、以及急遽加速的數位化轉型如何在世人最企盼創新的時刻，釋放創新的新紀元。
Michelle Johnston(MJ)將與英特爾業務行銷暨公關事業群客戶運算業務副總裁Steve Long，以及英特爾資料平台事業群Xeon和記憶體事業部總經理Lisa Spelman一同分享英特爾如何擴大科技潛力、並進一步擴大整個人類潛力的創新；這包括與業務夥伴合作，從資料中心和雲端到連網、人工智慧和智慧邊緣運算，來推動整個科技生態系統的創新。
(時報資訊)
#COMPUTEX 2021 #電腦展 #英特爾 #開幕主題演講 #創新
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。