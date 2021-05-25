高通宣布，推出第二代入門級平台Snapdragon 7c Gen 2運算平台。該平台專為常時啟動、常時連網Windows PC和Chromebook設計，提供高效率的效能並支援長達多天電池續航力，第一款搭載Snapdragon 7c Gen 2運算平台裝置預計將於今年夏天上市。

高通於最新高通 Snapdragon Compute：擴大行動運算生態系線上發布會上分享，搭載Snapdragon 7c Gen 2運算平台的裝置透過增強的相機和音訊能力、整合LTE連網能力、人工智慧的加速、企業級安全功能，以及長效的電池續航力，以升級使用者值得享有的入門級裝置體驗。藉由將Snapdragon 7c Gen 2增加至運算平台產品組合中，將能讓客戶擴展更多產品並滿足使用者需求。

高通管理資深總監Miguel Nunes表示，Snapdragon 7c Gen 2運算平台將高通運算產品組合的領先創新能力帶至新一代入門級與平價的裝置中，搭載此平台的筆電將為教育使用者、第一線工作者，和日常輕度使用筆電的消費者重新定義行動運算，透過先進的人工智慧功能以及支援長達多天的電池續航力實現可靠且強大的裝置。

搭載Snapdragon 7c Gen 2運算平台的裝置具常時啟動、常時連網特性，因此只要一個按鈕，使用者就能使用他們的裝置、不必等待通知或喚醒應用程式，就如同他們喜愛的智慧型手機一樣。

Snapdragon 7c Gen 2運算平台與多數競品平台相比，可帶來高達10%更快速的系統效能，讓瀏覽更流暢並帶來反應更靈敏的整體體驗。Snapdragon 7c Gen 2運算平台也實現Snapdragon運算技術的一大支柱：支援長達多天電池續航力。與多數競品平台相比，Snapdragon 7c Gen 2提供高達兩倍的電池續航力，最多可連續使用19個小時，甚至更多，讓使用者不管是在外工作、在家學習，還是享受最喜愛的娛樂時間，終端裝置都能持續保有滿滿的電力。此平台的處理能力也讓使用者得以一次執行多項任務，實現使用者值得享有的速度與生產力。

Snapdragon 7c Gen 2運算平台也透過內建保護功能確保終端使用者的資料安全，讓使用者安心。除了利用可靠的蜂巢式網路帶來益處，平台亦在晶片至雲端過程中協助保護消費者和企業用戶。藉由支援Windows 10 Hypervisor，搭載此Snapdragon運算平台的Windows裝置即為Microsoft 安全核心PC。最後，搭載Snapdragon 7c Gen 2運算平台的裝置具備整合LTE連網能力，讓IT管理人員能更精準管理並監控企業和教育筆電，提供能見度更高、更先進的安全強化運算體驗。

第一款搭載Snapdragon 7c Gen 2運算平台裝置預計將於今年夏天上市。

(時報資訊)