被譽為「國寶級演員」的84歲資深藝人梅芳，入行至今43年的她，演出超過千部戲劇作品，精湛演技有目共睹，不過傳出去年9月在家洗澡不慎摔倒，導致胸骨塌陷壓迫到脊椎，慶幸的是動完手術後，身體已經逐漸復原中。

根據《自由時報》報導，梅芳去年9月洗澡時在浴室重摔，不僅胸椎第4、5節被摔到壓扁，還壓迫到脊椎神經，原本執意不想要動刀的她，因為痛了數個月未見起色，才決定找醫生治療，便於去年12月住進榮總動刀，她透露背部被開了30公分的刀，打進好幾個鈦合金釘子，岀院後也請了外傭照料生活起居，休養至今5個月的她，透露復原進度良好，雖然已能下床走路，但最多只能持續1個小時。

梅芳透露雖然年事已高，但仍有在接戲演出，原本上個月預計有部電影作品要開拍，卻因為脊椎動刀只能作罷，她表示目前唯一要做的就是好好修養身體，更強調年事已高不能再有閃失，也因此興起想讓自己就此退休，淡出演藝圈的念頭。

梅芳在演藝圈打滾43年，跨足電視、電影、廣播劇與舞台劇，多半演出母親及阿嬤角色居多，曾憑著本土劇《天公疼好人》及電影《囧男孩》，奪得第34屆金鐘獎《最佳女配角》、第45屆金馬獎《最佳女配角》，2016年更獲頒第51屆金鐘獎《終身貢獻獎》，足以見得她對演藝圈多年來的貢獻。

(中時新聞網)