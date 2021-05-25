【愛傳媒蔣濟翔專欄】青青子衿，悠悠我心。縱我不往，子寧不嗣音！

民國七十二年，我在陸軍總部眷管處服務，中校也升了，研究班也去了，不知是否因為當時眷管工作還未如後期重建如火如荼般的吃重，處長自顧不暇，無法為我發聲，在一至五處服務的同學，一個個都放旅處長，我還苦守陣地，毫無外放消息。此時我想起武士嵩將軍說過的一句話 ：部隊幹部那麼多，我無法認識全部，但你可以想辦法讓我認識你。

於是我整理了在總部四年，看到且記錄下來政戰工作應該改且可以改的地方，包括準則的謬誤，在總部曹主任主持的榮團會中孤注一擲，大放一砲，當場獲得主任曹中將表揚且發獎金一千元，第三天，主任召見，派任我去蘭陽師中校旅處長一職，並勉我：「白天看部隊、車上想問題、晚上批公事」，「說話簡單、用錢乾淨、做人誠懇、做事實在」，欣喜之餘，我對主任的飽學和睿智亦極為欽佩。

報到當天，旅長林鈞宏上校出差參加演習，副旅長楊步青外出督訓，我第一個認識的軍官就是留守的營長邊平，因我們同在一個營區，其他各營分駐別處，隨後兩年，我和他朝夕相見，竟成了極好的朋友，邊平兄為人忠厚善良有度量，帶有幾分俠氣，帶兵用心且有耐心，工作更是認真負責，誓死達成任務。因此頗獲同儕好評，旅師長等各級長官都極愛他，與他共事，旅長、副旅長和小弟我皆極其輕鬆愉快。特別是一天忙完，夜裡他巡察營區，若我未寢，他總會來分享些工作上的近況，他也很願意說故事給我聽，公私上都給我很大的啟發和收穫，我倆相互喜歡著對方。

兩年後我們分別調本外島，此後各自忙於工作，僅在他於三軍大學任上校教官時，於寒舍小酌一次，後又以時空因素，竟失去音訊。

青青子衿，悠悠我心。縱我不往，子寧不嗣音！退伍後幾次想到過找他，終以他為何沒有找我，加之退後十多年，做了九次心導管裝了八個支架，胰臟發炎、血液中毒、割膽等病痛，身心俱疲，找他之事，就以作罷。

殊不知，他的身心不適情況較我猶有過之。近期，約勝兄問我蘭陽師長羅鎮將軍的消息，我回說在臉書上有看到，經約勝幾次連繫，我們終於成立了網站，前日我想起在該師時亦師亦友的營長邊平，不知誰有他消息？得到的答覆竟是，他已大去多年。驚駭之餘，心酸不已，達賴喇嘛說：我們都以為自己暫時不會死，死的時候才知道自己沒有活過。我很遺憾黃昏暮年因一己的偏執，未能見到當年至友，他的離去，再次地告訴我，不要等，等有空、等有錢、等退休、等......。

到最後，意外卻比明天先來，徒留傷痛和遺恨，邊平、我想念你。

僅以陋文，表達對邊平兄的最深懷念。

照片為作者提供

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(中時新聞網)