【旅奇傳媒／編譯-蔡雅雯】去過箱根或富士山的朋友，一定都很熟悉小田急電鐵！如今除了搭乘電車外，小田急電鐵更於4／19在神奈川縣開設「小田急浪漫特快博物館」，讓大家能更近距離欣賞歷代電車、參與親子同樂的各種體驗等。

8.頂樓觀景平台

博物館頂樓設有觀景平台，能從高處展望來往海老車名站的電車，還可能目擊浪漫特快號電車的行駛英姿！

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(中時新聞網)