鐵道迷必訪！小田急「浪漫特快博物館」全新開幕 09:062021/05/25 中時新聞網 旅奇傳媒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 博物館一樓展示歷代浪漫特快列車。 圖：小田急電鐵株式會社／提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【旅奇傳媒／編譯-蔡雅雯】去過箱根或富士山的朋友，一定都很熟悉小田急電鐵！如今除了搭乘電車外，小田急電鐵更於4／19在神奈川縣開設「小田急浪漫特快博物館」，讓大家能更近距離欣賞歷代電車、參與親子同樂的各種體驗等。 8.頂樓觀景平台 博物館頂樓設有觀景平台，能從高處展望來往海老車名站的電車，還可能目擊浪漫特快號電車的行駛英姿！ （本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供） 小田急浪漫特快博物館 (中時新聞網) #電車 #博物館 #特快 #浪漫 #小田急電鐵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 自己開博物館策展！中研院推出民眾參與平台 11:362021/05/18 生活 2021大阪、京都住宿新選擇 近畿地方新飯店一把抓 09:242021/05/18 生活 「FUN林鐵！鐵道探秘」 林鐵獨家夏令營 5/14起預約 14:152021/05/14 生活 亞洲首站 奇美博物館引進V＆A國際超級大展 17:312021/05/10 寶島 金門藍眼淚大爆發 追淚人暗夜浪漫出征 16:342021/05/10 生活 日本九州自駕必訪 日本汽車廣告寵兒「生月夕陽道路」 16:382021/05/11 生活 樟樹步道粉紅花海 浪漫六月快約一「夏」 10:472021/05/14 生活 台灣人看大陸》台灣有颱風 內蒙就會下大雨 08:262021/05/12 兩岸徵文 北歐風夏季家居 優雅線條、浪漫圖樣描繪盛夏時光 18:582021/05/09 生活 518國際博物館日免費入館 黃金博物館系列活動報名開跑 14:332021/05/10 寶島 台灣人看大陸》從大陸高鐵看中華民族偉大飛越 08:112021/05/09 兩岸徵文 山上水道博物館鳳凰花盛開 邀民眾見證夏日美景 19:452021/05/07 生活 東南亞 特快車 東南亞影響力聯盟－人在台灣，心繫越南 04:102021/05/07 專題周報 生活熱門新聞 暴雨狂炸！全台降雨量第1地區曝光 網驚：嚇死人了 - 生活 桃園增25例確診足跡曝光 全聯5店再上榜 - 生活 及時雨！翡翠、石門水庫雙進補 網狂謝老天爺 - 生活 冷暖空氣交戰 午後暴雨狂炸 翡翠水庫水位上升了 - 生活 員林養生館6女確診群聚 又是人跟人的連結？急追40男客 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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