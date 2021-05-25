【愛傳媒程富陽專欄】當「新冠狀病毒」肆虐全球將近一年半，看著每日標示著全球感染飆近1億7千萬例，及死亡已逾340萬人數，實在令人望而生畏；但台灣在面臨這場世紀病毒，於兩週前，尚仍顯得一副風輕雲淡，悠然自哉的模樣；在疫情足足熱燒一年多餘，台灣似仍沈湎於世界加冠為「全球疫情模範生」的封號下，而顯得有些渾然忘我。

不可諱言，台灣面對全球疫情肆虐的前半段防範措施，無疑是有效而成功的，這不得不歸功政府防疫團隊的努力，與台灣人驚人支持政府防疫政策的絕佳配合度；對此，我們自然不應吝予嘉勉與讚揚；但也不過兩週的時間，當5月10日，分由兩起華航機師及萬華茶室的疫情破口肇發後，一股星火卻如燎原般的撲向台灣全境，讓2千3百萬國人頓時「上緊發條」；疫情連日破百的雙北，迅速宣佈三級疫情生效，市區霎時淨空宛若演習，還因此登上了日本讀賣新聞；原本的疫情模範生，一夕之間驟變成病毒傳染的禁地，「十年河東轉河西」瞬間在台灣成了「雙週速成班」，也算是讓人開足了眼界。

我們實在不願用「算舊帳」的心情，來咎責執政當局對台灣肇生這場「後疫情」的慘況；但《孫子兵法》有云：「策之而知得失之計，作之而知動靜之理，形之而知死生之地，角之而知有餘不足之處。」不正是為政者應持的態度。也就是說，面對這樣的空前「戰役」，執政者除必需有前瞻完整的應對計畫，還要有全民配合防疫的執行能力，更要抱持「謙卑、謙卑、謙卑」的警惕之心，然後隨時檢討疫情期間有無疏漏之處，以作為執政缺失改正的參考，方為完善；因為這實在是一場攸關全民安危，甚至國力倖存的關鍵戰役，豈能輕待。

但我們當家的，顯然把這「國之大事」的抗疫任務，過早設定於自陷入困局之中；從去年（2020）初，即緊隨美國口徑，一面倒幸災樂禍看待大陸的首發疫情地「武漢」，還「前瞻部署」的在未經科學鑑定下，與世界衛生組織對此疫情定調的（COVID-19）名稱大唱反調，執意喚之「武漢病毒」，徒增兩岸緊張局勢，錯失了可以借鏡大陸的防疫經驗，甚至連美國都改稱號了，我們迄今還在執著這個尚待釐清的「稱號」，可謂頑固不靈了。

致於在疫情執行上，執政或防疫團隊初步採取「不普篩」措施的決定，也許有種種心理與經濟層面的考量，我們不願以「事後諸葛」的態度來妄加評論；但支持政府於初期不實施大範圍的「普篩」，並不表示政府的防疫措施，可以疏忽完善前置「普篩作業」的準備；如今，當台灣疫情破口突現，才赫然發現台灣根本缺乏「普篩」的全面準備，只好「甩鍋」給地方政府負責，這種好名歸中央，責任委地方的官僚心態，讓人看了心碎；難怪連美國的紐約時報都以《這天遲早會來》為標題，撰述台灣在這場防疫戰爭，最終還是輸給了執政當局的「疏忽」心態，也算是「言之有理」了！

而最讓人詬病的，是台灣執政黨對疫苗採購無知與輕率；不知是否如媒體揭露，是因採購分贓不均，還是昧於疫苗生產困難的事實，我們竟自行訂定了規避陸資生產的疫苗採購，而只能用祈求的眼神及大把的鈔票，冀望美國在疫苗上施出援手；結果自然是「拿石頭砸自己腳」，不但被紐約時報評定安全性前四名的大陸國藥、Sinovac、剋星、信諾等疫苗，都無法進口；而由美國因顧慮有後遺而釋出的英國阿斯特捷利康（AstrAZeneca）疫苗，迄今也僅僅20萬劑送抵台灣施打，而採購自美國的莫德納（Moderna）疫苗，更只是陷入但聞樓梯響，不見藥到來的窘況，讓台灣的疫苗注射率不及1%，列居世界倒數，還登上了美國彭博社新聞。

然而執政者猶在台灣防疫陷入火之際，還選在520之日，花人民大把納稅錢，在加拿大言不慚的刊登廣告《Taiwan can help》，讓人啼笑皆非；然而，這一切的「言之鑿鑿，信誓旦旦」，看在如今台灣小老百姓們的眼中，已如風中的花絮，一吹即散。

回顧去年的大陸武漢，人家是一方有難，各地馳援；反觀我們的疫情正趨燃燒，卻只能全時戴著面罩，四顧茫然，居家不出以自救。儼然，此刻台灣最令人擔憂的國安問題，已不是一天到晚在我們台灣上空飛掠的解放軍飛機，而是考驗著執政的民進黨，在這場險峻的戰役中，到底要把台灣「疫」向何方了！

作者為退役上校

照片來源：民進黨官網截圖。

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(中時新聞網)